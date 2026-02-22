【WWE】SMACK DOWN（2月20日・日本時間21日／フロリダ・サンライズ）

【映像】「こぼれそう」美女レスラー、インパクト大のド派手衣装

勢い著しい、日本人レスラーの“秘書役”を務める女子レスラーがこの日も躍動。キャラてんこ盛りの“知的×メガネ×超筋肉”を見せつけるド派手衣装でファンを釘付けにした。

日本時間21日に放送されたWWE「SMACK DOWN」では、同3月1日に開催されるプレミアムライブイベント「イリミネーション・チェンバー」の予選が行われ、日本人スーパースター・ジュリアの“秘書役”を務める女子レスラー、キアナ・ジェームズが格上シャーロット・フレアーとナイア・ジャックスとのトリプルスレットマッチに挑んだ。

大怪我から復帰後はWWE女子US王座を獲得したジュリアのサポート役という位置付けだったキアナだが、ここ最近はジュリアとのタッグ戦やシングル戦のバトルロイヤルマッチなどリング上でも評価を高め、念願の予選出場に。毎回入場シーンではメガネをかけ、ハンドバッグを腕に下げてまるで“OL”や“家庭教師”のようなルックスで登場するが、コスチュームとは裏腹に鍛え上げられた肉体美は圧巻だ。

すっかり日本の視聴者にもキャラクターが浸透し、ABEMAのコメント欄でも「家庭教師かよ」「強そう」「グッドシェイプ」「こぼれそう」「かっこいい、最近一押し」「パーフェクト・ボディ」「知的キャラで体操やっててパワー系ってなんでもありだな」などとリアクションされていた。

さらにこの日は試合でも番狂せを演じ、シャーロットの必殺4の字固め“フィギュア8”の最中にピンフォールをかっさらう頭脳プレーで金星を挙げ、念願の「イリミネーション・チェンバー」本選進出が決定。元来のポテンシャルを遺憾なく発揮し、もはやブレイクは時間の問題といえそうだ。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）