お歳暮やお中元といった贈り物の時にすべき4つの美しい心遣いとは？【眠れなくなるほど面白い 日本のしきたり】

お歳暮やお中元といった贈り物の時にすべき4つの美しい心遣いとは？

贈答のしきたり

お中元やお歳暮をはじめ、感謝の気持ちやお祝い事、お見舞いなど、日本には贈り物の文化があります。あらたまった贈り物には熨斗や水引をつけるしきたりがあり、贈り物への日本人の美しい心遣いがあります。

熨斗と水引

熨斗は、水引の右上の折り紙のようなもので、古くから続く伝統的な飾り。慶事の場合のみにつけるもので、弔事にはNGです。水引は和紙をとめるこよりです。結び方には種類があり、水引の本数も慶事には奇数、弔事には偶数にするのがよいとされています。

贈り物を選ぶときは

贈り物を選ぶ際は、贈る相手に何を贈れば喜んでもらえるかを考えます。そのためには、相手の好み、家族構成、暮らしや趣味などを知っておくと選びやすいでしょう。また、現金や金券で贈る場合、それだけでは露骨すぎると感じる場合は、お花などのちょっとしたものに添えて贈る方法もあります。

贈り物の渡し方

熨斗のついた贈り物は、玄関先で渡すのはNG。部屋に案内されてから渡します。表書きを相手に向け、両手で差し出すのが礼儀です。

お返しをする際の時期と金額の目安

贈り物をいただいた際は、お返しをします。ただしお中元やお歳暮、陣中見舞いや災害見舞に対するのお返しは不要です。

◆結婚祝い：式後１カ月以内。いただいた額の1/2程度の引き出物か内祝いを

◆法要：即日返し。金額は２０００～５０００円程度で

◆葬儀：四十九日法要後、いただいた額の1/2～1/3 程度の香典返しを

◆お見舞い：全快後１～２週間。いただいた額の1/2～1/3 程度の内祝いを

◆出産祝い：出産後１ヶ月以内。いただいた額の1/2～1/3 程度の内祝いを

◆就職祝い：初任給で手みやげを購入し、できれば近況報告に伺う

＜ 渡し方NG3つ＞

・風呂敷のまま差し出すのは失礼

・むき出しのままは失礼。包装を

・デパートなどの紙袋からは出す

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 日本のしきたり』監修：千葉公慈