Benjamin パクチーが魅せる、こぼれるような「J」の破壊力『FLASH』でグラビア披露

ホテルでえなこがオトナに魅せた表紙＆巻頭10P！村山優香、橋本梨菜、成海有紗、あまつまりな、南琴奈、南雲るい、Benjaminパクチー、相沢菜々子掲載の『FLASH』は2月17日(火)発売
アイドルグループ「ミリオン! ～Million Heaven Tokyo～」のBenjamin パクチーが『FLASH』に登場。
観光地でバストを強調した投稿がSNSで大きな話題を呼んだ彼女。その期待に違わぬ、溢れんばかりのJカップを武器にした圧巻のグラビアを披露している。
【プロフィール】
Benjamin パクチー（べんじゃみん・ぱくちー）
11月14日生まれ 鳥取県出身
T164・B97(J) W59 H98
アイドルグループ「ミリオン! ～Million Heaven Tokyo～」のメンバー。Jカップのバストでグラビアでも人気を博している。ライブ『倍プッシュ!!』東名阪ツアーが、4月11日に大阪・西九条ブランニュー、4月12日に愛知・SOUND SPACE DIVA、4月23日に東京・池袋SOUND PEACEにて開催される。
【クレジット】
Benjaminパクチー(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智樹
【デジタル告知】
