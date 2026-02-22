大谷翔平、山本由伸が今季初実戦 ドジャース大勝 岡本和真は“デビュー戦”で軽快守備 ＭＬＢオープン戦結果一覧
ＭＬＢのオープン戦が２１日（日本時間２２日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。昨季、球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したドジャースは今季初戦に臨み、ＷＢＣ日本代表の大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で３打数１安打、山本由伸投手（２７）は先発して２回途中３安打２失点だった。ドジャースは１５得点で大勝した。
ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）はメジャー移籍後初実戦。フィリーズ戦に「６番・三塁」で先発出場し、２打数無安打も三塁守備では軽快な動きを披露した。この日のそれぞれの試合結果は以下の通り。
◆オープン戦（２１日）
ドジャース１５―２エンゼルス
パドレス１０―３ロイヤルズ
レンジャーズ３―２カブス
ガーディアンズ４―２レッズ
Ｗソックス１１―２アスレチックス
ロッキーズ１１―６Ｄバックス
ジャイアンツ１０―５マリナーズ
ガーディアンズ９―６ブルワーズ
Ｒソックス７―２ツインズ
ナショナルズ２―１アストロズ
ヤンキース２０―３タイガース
パイレーツ８―２オリオールズ
ナショナルズ６―２カージナルス
ブレーブス５―１レイズ
ブルージェイズ３―０フィリーズ
マーリンズ２―１メッツ