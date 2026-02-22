ＭＬＢのオープン戦が２１日（日本時間２２日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。昨季、球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成したドジャースは今季初戦に臨み、ＷＢＣ日本代表の大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で３打数１安打、山本由伸投手（２７）は先発して２回途中３安打２失点だった。ドジャースは１５得点で大勝した。

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）はメジャー移籍後初実戦。フィリーズ戦に「６番・三塁」で先発出場し、２打数無安打も三塁守備では軽快な動きを披露した。この日のそれぞれの試合結果は以下の通り。

◆オープン戦（２１日）

ドジャース１５―２エンゼルス

パドレス１０―３ロイヤルズ

レンジャーズ３―２カブス

ガーディアンズ４―２レッズ

Ｗソックス１１―２アスレチックス

ロッキーズ１１―６Ｄバックス

ジャイアンツ１０―５マリナーズ

ガーディアンズ９―６ブルワーズ

Ｒソックス７―２ツインズ

ナショナルズ２―１アストロズ

ヤンキース２０―３タイガース

パイレーツ８―２オリオールズ

ナショナルズ６―２カージナルス

ブレーブス５―１レイズ

ブルージェイズ３―０フィリーズ

マーリンズ２―１メッツ