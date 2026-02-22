◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンが２２日、今季初実戦となる壮行試合・ソフトバンク戦（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）を行う。井端弘和監督（５０）は前日の２１日にスタメンオーダーを明かしており、先発投手はオリックスの左腕・曽谷が担う。井端監督は「実戦のマウンドに行った時にガラッと変わる投手。まずは勢いづけてほしいなと思います」と期待していた。

打線は１番にソフトバンク・近藤を起用。４番には阪神・佐藤輝が入る。サポートメンバーの巨人・中山は「９番・一塁」で先発する見込みとなった。

ＷＢＣで初採用されるピッチクロックやピッチコム（サイン伝達機器）への侍メンバーの適応が注目される。

以下、侍ジャパンのスタメン予定。

１番・右翼 近藤

２番・中堅 周東

３番・二塁 牧

４番・三塁 佐藤輝

５番・左翼 森下

６番・ＤＨ 牧原

７番・遊撃 源田

８番・捕手 坂本

９番・一塁 中山

投手 曽谷