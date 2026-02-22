侍ジャパンの“初戦”は近藤健介を１番、佐藤輝明を４番起用へ サポートメンバーの中山礼都も先発予定
◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）
３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンが２２日、今季初実戦となる壮行試合・ソフトバンク戦（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）を行う。井端弘和監督（５０）は前日の２１日にスタメンオーダーを明かしており、先発投手はオリックスの左腕・曽谷が担う。井端監督は「実戦のマウンドに行った時にガラッと変わる投手。まずは勢いづけてほしいなと思います」と期待していた。
打線は１番にソフトバンク・近藤を起用。４番には阪神・佐藤輝が入る。サポートメンバーの巨人・中山は「９番・一塁」で先発する見込みとなった。
ＷＢＣで初採用されるピッチクロックやピッチコム（サイン伝達機器）への侍メンバーの適応が注目される。
以下、侍ジャパンのスタメン予定。
１番・右翼 近藤
２番・中堅 周東
３番・二塁 牧
４番・三塁 佐藤輝
５番・左翼 森下
６番・ＤＨ 牧原
７番・遊撃 源田
８番・捕手 坂本
９番・一塁 中山
投手 曽谷