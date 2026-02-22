声優・山崎和佳奈が病気療養 TBS系『サンデー・ジャポン』ナレーション代役発表 佐倉綾音が担当へ
声優・佐倉綾音のマネージャーインスタグラムが22日に更新され、山崎和佳奈の病気療養に伴い、佐倉がTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）のナレーション代役を務めることが発表された。
【写真】TBS系『サンデー・ジャポン』佐倉綾音がナレーション代役を務める姿
「山崎和佳奈の病気療養に伴い、『サンデージャポン』のナレーションにつきましては、当面の間、佐倉綾音が代役を務めさせていただきます。関係者の皆さま、ならびに応援してくださっている皆さまには、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などを務める山崎は16日、病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止すると発表。「今後につきましては、本人の体調を最優先に考え、回復の状況を見ながら慎重に判断してまいります。活動再開の目途が立ち次第、改めてご報告いたします。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」とコメントしている。
TVアニメ『名探偵コナン』の公式Xでも「このたび、毛利蘭役を務めていただいている山崎和佳奈さんが、体調不良のため当面の間、活動を休止されることとなりました。制作スタッフ一同、長年にわたり本作を支えていただいている山崎さんのご体調を何よりも第一に考え、回復を心より願っております」とつづり、「山崎さんの活動休止に伴い、回復までの間、毛利蘭役の代役として岡村明美さんにご出演いただくことが決定いたしました」と記した。
なお、TVシリーズについては、2026年3月14日放送分より、代役での出演に切り替わる予定。
【写真】TBS系『サンデー・ジャポン』佐倉綾音がナレーション代役を務める姿
「山崎和佳奈の病気療養に伴い、『サンデージャポン』のナレーションにつきましては、当面の間、佐倉綾音が代役を務めさせていただきます。関係者の皆さま、ならびに応援してくださっている皆さまには、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
TVアニメ『名探偵コナン』の公式Xでも「このたび、毛利蘭役を務めていただいている山崎和佳奈さんが、体調不良のため当面の間、活動を休止されることとなりました。制作スタッフ一同、長年にわたり本作を支えていただいている山崎さんのご体調を何よりも第一に考え、回復を心より願っております」とつづり、「山崎さんの活動休止に伴い、回復までの間、毛利蘭役の代役として岡村明美さんにご出演いただくことが決定いたしました」と記した。
なお、TVシリーズについては、2026年3月14日放送分より、代役での出演に切り替わる予定。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優