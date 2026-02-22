「プロが選ぶ最強のサビ歌詞名曲」特別編！3人のプロが選んだBEST20を発表＜EIGHT-JAM＞

本日2月22日（日）の『EIGHT-JAM』では、昨年11月に放送されたゴールデンスペシャル「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌詞名曲BEST100」の特別編が放送される。

昨年放送された同企画では、有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、総勢64名の音楽のプロにアンケートを実施。

“2000年より前”と“2000年以降”でそれぞれ、サビの歌詞が強い名曲を厳選してもらい、各ブロックのBEST50を発表したが…。実はアンケートで集まった楽曲の総数は約800曲。はたして、プロたちは他にどんな曲を挙げていたのか？

そこで、今回は「プロが選ぶ最強のサビ歌詞名曲」の特別編として、3人のプロが選んだ“2000年より前”、そして“2000年以降”のBEST20を発表する。

今回の選者は、大ヒット曲の作詞作曲も手掛けるボカロP／シンガーソングライターのsyudou、過去に番組の名物企画「年間マイベスト」にも選出された3人組バンド・chilldspotの比喩根、そして女の子のリアルな気持ちを歌うシンガーソングライター・コレサワ。

夢を追う人を後押しする歌詞や、壮大な初恋を歌った曲など、さまざまな視点からの選曲にスタジオメンバーも納得。懐かしい曲から最新の曲まで、プロが熱烈に推す最強のサビ歌詞名曲とは一体？