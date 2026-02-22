「大暴れ」「何でもできちゃうな」二桁得点達成の20歳日本代表が絶妙２アシスト！“10G５A”にSNS反響「スゴすぎ」「代表呼ばれなきゃおかしいでしょ」
日本人８選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）は、現地２月21日に開催されたベルギーリーグの第26節でデンデルとアウェーで対戦。開始１分で先制されたものの、４−１で快勝を収めた。
勝ち越し点を決めた伊藤涼太郎、３点目を叩き込んだ伊藤涼太郎とともに存在感を発揮したのが、２アシストをマークしたCFの後藤啓介だ。
24分に巧みなポストプレーで同点弾をアシストすれば、87分にもワンタッチでも見事な落としで、４点目をお膳立てしてみせた。
前節に二桁ゴールを達成した20歳の日本代表FWは、これで10得点５アシスト。この活躍ぶりに、SNSでは次のような声が上がった。
「10G５Aはスゴすぎ」
「これで10G５A。これ代表呼ばれなきゃおかしいでしょ」
「２アシストの大暴れ」
「アシストか。守備での貢献もすごいし。正直ここまでやれる子とは思ってなかった」
「２アシストは見事！」
「ゴールないけど２アシストで完全に攻撃の軸になってる」
「大活躍」
「マジで何でもできちゃうな」
「３月絶対呼ばれますねこれわ」
二桁得点・二桁アシストの快挙達成も不可能ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】足元の技術が光る！後藤啓介の圧巻２アシスト！
