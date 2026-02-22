「大暴れ」「何でもできちゃうな」二桁得点達成の20歳日本代表が絶妙２アシスト！“10G５A”にSNS反響「スゴすぎ」「代表呼ばれなきゃおかしいでしょ」

「大暴れ」「何でもできちゃうな」二桁得点達成の20歳日本代表が絶妙２アシスト！“10G５A”にSNS反響「スゴすぎ」「代表呼ばれなきゃおかしいでしょ」