被爆前後の白黒写真を、ＡＩ技術や戦争体験者との対話などをもとにカラー化する「記憶の解凍」。広島テレビの庭田杏珠記者が、終戦直後に創業しヒロシマの復興を支えてきた、エンジニアリング企業の原点が刻まれた写真のカラー化に取り組みました。



株式会社ICHIKAWAは、産業用の機械やロボットなどを取引先の要望に合わせ、オーダーメイドで製造しています。

■入社１０年目・茺田翔太さん

「創業者の想いというのは、入社した当時から話を伺っていて、「ヒロシマの復興」というところから始まっているが、もとをたどると「お困りごとに応えていく」という先輩方の想いを、我々も受け継いでやっていこうという一つのテーマとしてやっています。」

株式会社ICHIKAWAは、平和大通りにほど近い場所に創業しました。木造２階建てで、まだ辺りは焼け野原でした。



被爆から４年後の広島を写した写真です。ICHIKAWAは、ヒロシマの復興を水道工事で支えました。

創業間もないころのICHIKAWAの歴史を知る、安田邦男さんと足立良夫さんはともに被爆しています。２人に話を聞きました。創業者の妻が当時のことを語り、社員が書き留めた『回想録』が保管されていました。



■安田邦男さん

「これ（回想録）を記録した人が辞めた。やめるときにもらった。受け継いだ。」

創業者は、市川順一さん。広島に生まれ育ち、名古屋のポンプメーカーに勤めていました。１９４５年６月に召集令状を受け取りましたが、出征前に終戦を迎えました。

一方、原爆ですべてを失った広島。ふるさとの人たちは、生きていくだけで精いっぱいでした。当時の回想録には、「当時はまだ食料の供給も不足」「出張時には、リュックサックに、米、野菜、炭などをつめて出かけていた」「みんな必死な思いで、商売に励む」と記されていました。

「困った人を助けたい」。その一心で順一さんは決意し、ポンプとモーターを名古屋から持ち帰りました。焦土と化した広島を復興させるため、水道の整備を始めました。



■安田邦男さん

「原爆の時に、水、水、水と水をほしがって、みな亡くなって。水のある所へ行って飲んだら、生き途絶えた。（だから）水は一番と。それと、耕地化で農業政策の電動化で。それにしてもスピードがすごい。」

創業当時の写真も、多く残されていました。被爆から２年後の会社に掲げられた看板に、描かれたモーターの色を探していきます。



■安田邦男さん

「モーターそのものの色。もうちょっと濃い色だったような気がする。」

そして、会社の看板の色は…



■安田邦男さん

「今でもあるんじゃない？」

■足立良夫さん

「わたしが地下へ置いてるかもわからんよ。」

倉庫に眠っていたのは、２番目に建て替えられたときの看板でした。



■足立良夫さん

「市川物産株式会社ですね。黒字に金だったような気がします。」

さらに、記憶を呼び起こします。色を残そうと、当時の資料を一生懸命掘り起こしていきました。



■安田邦男さん

「モーターを作りよる、これ。手作りなんです、ずらーっと座って。今はラインをつくっています。」

調べていくうちに、次第に色の記憶が鮮明になっていきます。



■安田邦男さん

「もうちょっと明るくしたらどうなりますか。もうちょい明るく。」

そして、ヒロシマを復興させた水道工事。



■安田邦男さん

「ええじゃない！このポンプは黒で良いんです。」

■足立良夫さん

「色がつくと全然違うな～。」

２０２５年１２月、ICHIKAWAは創業８０年を迎えました。ヒロシマの復興と会社の歴史が重なります。カラー化した写真を、創業者の孫の市川二朗社長にも見てもらいました。



■株式会社ICHIKAWA 市川二朗社長

「おー！こんな色なんだ～！すごいですね。どこのポンプ場なんでしょう？」

■安田邦男さん

「大州でしょう。」

■株式会社ICHIKAWA 市川二朗社長

「クレーンが渋いですね。」

■株式会社ICHIKAWA 市川二朗社長

「かわいいですね、この事務所。復興してちょっと経っとるんでしょうかね。」

■安田邦男さん

「ほとんど焼け野原。その後に建った建屋がこういう色なんですよ。」

８０年目によみがえったICHIKAWAの原点。祖父・順一さんの想いは、脈々と受け継がれています。



■株式会社ICHIKAWA 市川二朗社長

「なんでしょうね。より愛着がわいたというか。また初心に帰って頑張っていかなきゃいけないなと、改めて思いましたね。最低１００周年は迎えたいと思っていますし、これからもずっと、街のため・人のためになるような商品開発をして、お役にたてるように頑張っていきたいなと思います。」

庭田記者が取り組む「記憶の解凍」では、これまで被爆前の人々の日常の写真を多くカラー化していました。今回、企業の視点や復興の力や想いに注目したことで庭田記者は「広島にはICHIKAWAのように、被爆後の復興を支えた企業も多く、こうした企業の支えがあって、今の広島があることを再認識できました。また、「記憶の解凍」を通して原点を掘り起こすきっかけになってもらいたい」と話していました。



【テレビ派 ２０２６年２月１８日放送】