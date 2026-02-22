ドッグラン＆カフェ「DOPA」を訪れた飼い主と犬＝仙台市

東北一の繁華街、仙台市・国分町の雑居ビルにある深夜営業のドッグランが交流サイト（SNS）や口コミを中心に人気を集めている。営業は午前4時までで、仕事で日中愛犬と遊べない人や夜の街で働く人などさまざまな飼い主のニーズを見込む。オーナーの庄司翔さん（35）は「遅くまで愛犬と過ごせる癒やしの場所にしたい」と意気込む。（共同通信＝小林知史）

小型犬同士でじゃれ合ったり、飼い主が投げたボールを全力で追いかけたり―。1月中旬の平日夜、雑居ビルの9階にあるドッグラン＆カフェ「DOPA（ドーパ）」の店内に入ると、床に敷き詰められた約170平方メートルの人工芝の上で数匹の犬が元気に遊んでいた。

庄司さんは以前から同じビルでバーも経営している。自身が昨年5月に保護犬を飼い始めたことをきっかけに、国分町のように夜間に働いたり、遊んだりする人が多い場所にもドッグランが必要ではないかと考え、昨夏にオープンした。

原則正午から営業。店は市内中心部にあり、周辺にはオフィスや官公庁、デパートなども立ち並ぶ。近くに犬の遊び場が少ないこともあり、近隣のマンションに住む人や買い物をする人などにも利用が広がっている。これまで延べ千匹以上がドッグランを利用したという。

近くに住む会社員小笠原一真さん（22）は、恋人が飼っているミックス犬2匹を連れて来店。「車を持っていないので遠出はしにくい。自宅では思い切り走らせられないので助かる」と笑った。

飼い主と犬が一緒に食事できるスペースや犬の一時預かりサービスもある。庄司さんは「夏は暑さ、冬は寒さが年々厳しくなり、散歩するのも大変。昼夜通じて国分町で過ごす人たちが気軽に立ち寄れる場所にしていく」と話す。

ドッグラン＆カフェ「DOPA」でじゃれ合う犬＝仙台市

ドッグラン＆カフェ「DOPA」の人工芝で遊ぶ犬＝仙台市