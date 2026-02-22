ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は21日（日本時間22日）、フィギュアスケートのエキシビションが行われた。団体で金メダル、男子シングル8位となったイリア・マリニン（米国）は演技後に感極まるシーンもあったが、他の出演者と楽しそうに、笑顔を見せながらフィナーレを迎えた。ニーナ・ペトロキナ（エストニア）のプログラムに出演し、“被害者”の一人を演じたことでも話題になった。

ペトロキナの演技。リンク脇で“出演”したマリニンは、額を銃で撃ちぬかれるような役を演じた。勢いよくぶっ倒れ、画面から消える迫真の演技。プログラムを盛り上げた。

この演技に日本ファンからは「マリニンくん撃たれたわw」「撃たれてマリニン倒れた」「マリニン堕とされましたww」「ペトロキナに撃たれるマリニンあまりにも良すぎ」「さっき撃たれたのに元気そう」「マリニンが撃たれた！（エキシビジョンの演出です）」「元気そうでよかった」「イリアがけっこう役者」「ペトロキナのエキシほんまに楽しい」「ペトロキナにやられたマリニンの写真ほしい」「なかなかの役者っぷり」などと安堵の声を含めた反響が集まった。

マリニンはショートプログラム（SP）首位で迎えながら13日（同14日）に行われたフリーで失速。メダルを逃し、精神的な影響を心配する声もあった。しかし8日後のこの日は、自身の演技でバックフリップを繰り出すなど会場を魅了。フィニッシュで感極まるような表情もあったが、他のスケーターと実に楽しそうに過ごしていた。



