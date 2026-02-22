ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート・ペア金メダルの三浦璃来、木原龍一、男子シングル銀メダル・鍵山優真の3人が21日、インスタグラムを共同投稿。自身の携帯電話のロック画面に設定している写真を公開した。女子シングル銀メダル・坂本花織を含めた4人の絆が明かされ、ファンの感動を誘っている。

激闘を終えた日本フィギュア勢。三浦が木原、鍵山と共同投稿で突然公開したのは1枚の写真だった。

リンク上で三浦、木原、鍵山とともに坂本の4人が肩を組み、仲良さそうにフレームに収まっている。個人アカウントを持っていない坂本を除き、3人でシェアした。投稿では「2年前にイタリア・ヴァレーゼでのオリンピックに向けた事前合宿で撮った写真」と説明した上で「2022北京五輪メンバーでもあり、『またオリンピックに絶対戻ってこようね』と話し合って、この写真をずっと携帯のロック画面にしていました」と明かした。

この大会のために、この写真をロック画面にして高め合ってきたようだ。そして、約束通りに五輪に戻り、ペア、男子、女子の各種目のエースとしてそれぞれ牽引し、今大会は団体銀メダルを獲得した。個人戦でも、りくりゅうは金メダル、坂本と鍵山は銀メダル。いずれも表彰台に立ち、特別な瞬間を過ごした。その裏に、1枚の写真で繋がっていた4人の絆にファンは感動している。

「これがチーム力の源だったんですね」

「有言実行の4人、並大抵の努力ではなかったと思います」

「絆の強さは北京後からずっと感じていましたがその証の1つがこの写真なのですね」

「素敵なエピソード」

「みんなで戻ってこれましたね みんなが素晴らしいです」

「素敵な写真ですね そして全員が未来で、同じオリンピックのメダリストなのも凄い！」

「素敵すぎる 泣かせるねぇ」

4人が共有してきた時間と約束の証が、多くのファンの心を温めていた。



