いいのみーーーーっけ！！！【ローソン】チョコ好きに教えたい♡「新作スイーツ」

チョコ好きの心をくすぐる【ローソン】の「新作スイーツ」を要チェック。気軽に味わえて、お腹を満たしてくれそうなチョコスイーツが登場しています。プチ贅沢感も相まって一度食べたらハマってしまうかも。今回は板チョコをサンドしたパンケーキ、シェアしやすいロールケーキといった、イチオシのスイーツをご紹介します。

そのままサンドした豪快感！「板チョコパンケーキ」

生地の間に板チョコを豪快にサンドしたこちら。@nyancoromochi_sweets_blogさんによれば「ややビターなポキポキ食感の板チョコ」が楽しめるらしく、食感と共にほどよい食べ応えも感じられそうです。片手で気軽に食べられそうなサイズ感も嬉しいところ。家事の合間のおやつにもうってつけかも。

まろやかさが楽しめそうなホイップクリーム入り！

「板チョコパンケーキ」の中には、@nyancoromochi_sweets_blogさんいわく「甘めなホイップクリーム」もサンドしたプチ贅沢仕立て。まろやかな風味もプラスされ、甘いもので癒されたい時にぴったりな一品です。さらにボリュームが欲しい時は、フルーツやジャムをトッピングしてより豪華に食べるのも良さそう。

シェアにおすすめの「パリっとしたチョコのもち食感ロール（いちごクリーム）」

みんなでシェアしたい時におすすめしたい、6等分にカット済みのロールケーキ。公式サイトによると「パリっとしたチョコの食感が楽しめる」とのこと。食べやすいサイズ感も相まって、一度食べたらやみつきになるかも。生地のビターな色から濃厚感も伝わってきます。専用の袋止めシールも付いており、余った分は保存しやすいのも魅力。

苺ピューレ入りのクリームをサンド！

「パリっとしたチョコのもち食感ロール（いちごクリーム）」の中に入っているクリームにも注目。@sujiemonさんによれば「苺ピューレ入り」というプチ贅沢仕様です。量もたっぷり入っていて、柔らかな食感を堪能できるかも。おやつのみならず、食後のデザートに選ぶのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino