◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

大阪マラソンは９時１５分にスタートする。天候は晴れ。スタート前の気温は１２度。最高気温は２０度を超えることが予想されている。トップランナーがゴールする午前１１時台前半は気温１８度前後になる予想。冬のマラソンとしては暑いが、一般参加選手ながら初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指す吉田響（２３）＝サンベルクス＝は「僕は寒いより暑い方がいいです。ツイています」と前向きに話す。

今大会には海外招待選手として、昨年大会を２時間５分３７秒で制したイフニリグ・アダン（２９）＝エチオピア＝ら３人が出場。国内招待選手では、国学院大３年生だった２４年大会で初マラソン日本最高＆日本学生記録（いずれも当時）の２時間６分１８秒の好記録で優勝した平林清澄（２３）＝ロジスティード＝をはじめ、細谷恭平（３０）＝黒崎播磨＝、浦野雄平（２８）＝富士通＝、西山雄介（３１）＝トヨタ自動車＝、其田健也（３２）＝ＪＲ東日本＝が出場する。

国内の一般参加選手としては１万メートル元日本記録保持者の相沢晃（２８）＝旭化成＝、相沢のライバルの伊藤達彦（２７）＝Ｈｏｎｄａ＝、プロランナーの川内優輝（３８）＝ＡＤ損保＝、千葉大・千葉大学院出身の文武両道ランナー今江勇人（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝、箱根駅伝５区で活躍し「山の妖精」と呼ばれた山本唯翔（２４）＝ＳＵＢＡＲＵ＝、今年の箱根駅伝７区区間賞の高山豪起（２２）＝国学院大４年＝ら注目ランナーが多く出場する。

２時間９分以内で日本人６位以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内をクリアすれば、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得できる。また、２８年ロス五輪からマラソン日本代表選考では新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、ＭＧＣを待たずに日本代表に内定する。

大会主催者が用意するペースメーカーは第１グループが１キロ２分５７〜５８秒で、そのペースでゴールできれば２時間４分２９〜２時間５分１１秒となる。第２グループは１キロ２分５９〜３分で、同ペースのゴールタイムは２時間５分５３秒〜２時間６分３６秒。第１グループは、東京国際大のリチャード・エティーリ（３年）ら、第２グループはビダン・カロキ（３５）＝トヨタ自動車＝らが務める。