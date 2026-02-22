「オバマ元大統領のモノマネ」で一世を風靡したノッチ（60歳）の現在。“最初のブレイク”から一転、仕事ゼロの極貧時代も
ジャスティン・ビーバーにハマったピコ太郎こと古坂大魔王氏は極端な例かもしれないがーー芸能界で活躍するには、実力はもちろんのこと、さらに運も大切な要素なのかもしれない。
お笑いコンビ・デンジャラスのノッチ氏（60歳）は、爆笑問題やさまぁ〜ずと同期。1988年にコンビを結成してから、最初に訪れた“ブレイク”は「ボキャブラ天国」（フジテレビ系列）だった。以降、露出は減り続けるも、2009年にバラク・オバマ氏が米大統領に就任してからは、そっくりさんとして狂い咲き。SPに扮した相方・安田和博氏とともにバラエティ番組でよく見かけたものだ。
ただ、2017年に退任したオバマ氏の露出度に比例してか、各種メディアで姿を見かける機会が少なくなった気がする。今現在、どのような活動に身を置いているのか。本人を直撃した。
◆60歳で100キロ走破。マラソンをはじめたきっかけは？
ーーノッチさんといえば1990年代に一大ブームとなった「ボキャブラ天国」や、2008年頃からのオバマ大統領のモノマネを覚えている人が多いと思います。現在はどんな活動をしているんですか？
ノッチ：マラソン大会のゲストランナーとして呼んでいただいたり、走る仕事が多いですね。2023年と2024年の「FNS27時間テレビ」（フジテレビ系列）で、100キロマラソンに挑戦した時には、たくさんの反応をいただきました。今は春と秋に放送される「オールスター感謝祭」（TBS系列）のマラソンに向けて燃えています。
ーーマラソンはいつ頃から始めたんですか？
ノッチ：40歳手前くらいからなので、もう20年以上前ですね。
ーー何かきっかけがあったんですか？
ノッチ：若い時は痩せていたので、その時のイメージでもやしっ子の役をやる仕事の依頼がきたんですよ。でも、僕は当時86キロ（身長168センチ）まで太っちゃってて、先方がこんなはずじゃなかったとなっちゃったんです。家に帰って、嫁さんにそのことを話したら「痩せるぞ！」って言われて、いくつかの運動を提示された中にマラソンがありました。
◆16キロ痩せ、仕事にも繋がった
ーー実際、それでどのくらい痩せたんですか？
ノッチ：食事の管理もしてもらって、半年で16キロ痩せました。
ーー痩せて仕事をもらうために走り始めて、今は走ること自体が仕事になっているんですね。
ノッチ：バラエティ番組でもスポーツ系の企画の時は、若手に混じって出させてもらうことも多いです。運動前に、トレーナーの方が年代に合わせたストレッチをするために「30代の方手を上げてください。40代の方は？」と聞いていくんですが、50代までしか聞かれません。若手の中に60代なんているわけないと思われてるんですよね。ちっちゃい声で「あの、僕60代です」って（笑）。
◆空前の「ボキャブラ」ブームを振り返る
ーーノッチさんが最初に大きく世に出たのが、「ボキャブラ天国」。日本中を席巻するお笑いブームになったので、睡眠時間が全然ないようなこともあったんじゃないですか？
ノッチ：それがなかったんですよ。
ーーそれは意外です！
ノッチ：爆笑問題さん・ネプチューンさん・海砂利水魚さん（現くりぃむしちゅー）とかは、すごい人気でしたけどね。地方のホールで「ボキャブラ芸人集合」みたいなイベントがあっても、そのあたりのスター選手たちがいないと、5割とか6割しか埋まらなかったりしてました。もちろん、スターが1組でも入ればチケット争奪戦になるんですけどね。
ーーとはいえ、あれほどの人気番組に毎週出ていれば安泰な気もしますが。
ノッチ：いえ、むしろ焦っていました。番組自体は長年やっていたんですが、芸人がメインで出ていたのは実質半年ほどなんですよ。
お笑いコンビ・デンジャラスのノッチ氏（60歳）は、爆笑問題やさまぁ〜ずと同期。1988年にコンビを結成してから、最初に訪れた“ブレイク”は「ボキャブラ天国」（フジテレビ系列）だった。以降、露出は減り続けるも、2009年にバラク・オバマ氏が米大統領に就任してからは、そっくりさんとして狂い咲き。SPに扮した相方・安田和博氏とともにバラエティ番組でよく見かけたものだ。
◆60歳で100キロ走破。マラソンをはじめたきっかけは？
ーーノッチさんといえば1990年代に一大ブームとなった「ボキャブラ天国」や、2008年頃からのオバマ大統領のモノマネを覚えている人が多いと思います。現在はどんな活動をしているんですか？
ノッチ：マラソン大会のゲストランナーとして呼んでいただいたり、走る仕事が多いですね。2023年と2024年の「FNS27時間テレビ」（フジテレビ系列）で、100キロマラソンに挑戦した時には、たくさんの反応をいただきました。今は春と秋に放送される「オールスター感謝祭」（TBS系列）のマラソンに向けて燃えています。
ーーマラソンはいつ頃から始めたんですか？
ノッチ：40歳手前くらいからなので、もう20年以上前ですね。
ーー何かきっかけがあったんですか？
ノッチ：若い時は痩せていたので、その時のイメージでもやしっ子の役をやる仕事の依頼がきたんですよ。でも、僕は当時86キロ（身長168センチ）まで太っちゃってて、先方がこんなはずじゃなかったとなっちゃったんです。家に帰って、嫁さんにそのことを話したら「痩せるぞ！」って言われて、いくつかの運動を提示された中にマラソンがありました。
◆16キロ痩せ、仕事にも繋がった
ーー実際、それでどのくらい痩せたんですか？
ノッチ：食事の管理もしてもらって、半年で16キロ痩せました。
ーー痩せて仕事をもらうために走り始めて、今は走ること自体が仕事になっているんですね。
ノッチ：バラエティ番組でもスポーツ系の企画の時は、若手に混じって出させてもらうことも多いです。運動前に、トレーナーの方が年代に合わせたストレッチをするために「30代の方手を上げてください。40代の方は？」と聞いていくんですが、50代までしか聞かれません。若手の中に60代なんているわけないと思われてるんですよね。ちっちゃい声で「あの、僕60代です」って（笑）。
◆空前の「ボキャブラ」ブームを振り返る
ーーノッチさんが最初に大きく世に出たのが、「ボキャブラ天国」。日本中を席巻するお笑いブームになったので、睡眠時間が全然ないようなこともあったんじゃないですか？
ノッチ：それがなかったんですよ。
ーーそれは意外です！
ノッチ：爆笑問題さん・ネプチューンさん・海砂利水魚さん（現くりぃむしちゅー）とかは、すごい人気でしたけどね。地方のホールで「ボキャブラ芸人集合」みたいなイベントがあっても、そのあたりのスター選手たちがいないと、5割とか6割しか埋まらなかったりしてました。もちろん、スターが1組でも入ればチケット争奪戦になるんですけどね。
ーーとはいえ、あれほどの人気番組に毎週出ていれば安泰な気もしますが。
ノッチ：いえ、むしろ焦っていました。番組自体は長年やっていたんですが、芸人がメインで出ていたのは実質半年ほどなんですよ。