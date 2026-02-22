『リブート』第5話 儀堂VSニセ儀堂、ついに直接対決！
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第5話が、22日に放送される。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
■第5話のあらすじ
本物の儀堂（鈴木亮平）を追うため、早瀬（鈴木亮平）と一香（戸田恵梨香）は、ついに手を組む。
だが、儀堂の背後には、合六（北村有起哉）が率いる巨大な闇の組織が存在していた。この組織を潰さなければ、二人に未来はない。早瀬と一香は、儀堂の行方と組織壊滅、二つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す。
鍵を握るのは、合六の裏仕事を担う男・冬橋（永瀬廉）。彼のもとを訪れた二人は、そこで“決して語られることのなかった過去”を知ることになる。
決定的な情報が掴めない中で、突如としてあの男が姿を現す。儀堂だ！
早瀬と一香は、すべてを終わらせるため、直接対決を決意し、現場へ向かう。しかし、そこで待っていたのは、誰も予想しなかった衝撃の展開だった。
