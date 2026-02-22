一緒に暮らす弟犬に大好物のチーズを横取りされたお兄ちゃん犬。思わずブチギレてしまったお兄ちゃん犬を前に弟犬が取った行動とは…？話題の投稿は記事執筆時点で26.7万回再生を突破し、「おやつの恨み…ｗｗ」「仲直りできたかな？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：同居犬にチーズを横取りされた犬→ブチギレてしまい…まるで『人の兄弟のような光景』】

最後のチーズだったのに…！

『食べ物の恨みは怖い』とは、人も犬も共通か…そんな思いを抱いてしまう投稿が、TikTokアカウント「ジナサナ」に紹介され話題を集めています。

投稿者さんの愛犬は、元保護犬の「ジナ」くんと「サナ」くん。年齢も1歳しか変わらず、本当の兄弟のように仲良く過ごしているといいます。ところがこの日は、2匹の大好物のチーズをめぐって大騒動が…。

マテをしている間にジナくんのチーズを横取りしてしまったサナくん。最後のチーズだと分かっていたジナくんはもちろんブチギレ…！瞬時にまずいと感じたサナくんは、これ以上ないほど体を小さくし誠心誠意謝っていたそう。

「ごめんなさい」「うるさい！」人間同士みたい！？

『ごめんなさい』を一文字ずつ区切るような声で悲痛に謝罪するサナくんですが、ジナくんは『うるさい！』と怒りは収まらない模様。「食べ物の恨みは怖い」とは、まさにこのことか…そんな感想すら抱いてしまう光景だったそう。

ガチギレするジナくんを前に、なんとか許してもらおうと必死に謝り続けるサナくん。ところがなかなか受け入れてもらえない状況に、最後はちょっぴり逆ギレしてしまったところが、また人間らしくて笑えてきます。

実は横取り常習犯だというサナくん、同じシチュエーションは何度もあったといいます。ジナくんも本気で怒るものの、いつも許してあげる優しいお兄ちゃんなんだとか。やっぱり仲良し兄弟で一安心ですね。

この投稿には「心から謝ってるね」「許してあげて～！」「食べ物の恨みは怖いと改めて感じた笑」などのコメントが寄せられています。人間同士のようなやり取りには、多くの人が笑ってしまったのでした。

仲良し兄弟の日常♡

チーズをめぐりひと騒動あった2匹ですが、普段の仲良しすぎる姿もご紹介！玄関先で横たわるジナくんのお腹に顎を乗せたサナくん…ぴったり寄り添う微笑ましい光景が広がっています。

サナくんの重みが心地よいのか、ジナくんはウトウトし今にも夢の中へ旅立ちそうなご様子。ジナくんもサナくんに甘えられて嬉しいのでしょうね。見ているだけで癒される2匹の姿からは、ふだんの仲の良さが十分に伝わってきます。時にはケンカしながらもずっと仲良く過ごしてくださいね♡

ジナサナ兄弟の日常は、TikTokアカウント「ジナサナ」をぜひチェックしてみてくださいね！サナくんのおひげをジナくんがペロペロカット…？仲睦まじい姿は必見です♡

写真・動画提供：TikTokアカウント「jina_sana_keishi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております