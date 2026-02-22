投稿者さんが保護した猫は新しい家族の元へ。後日、里親さんから猫の様子が送られてきて…！？先住犬と仲良くなれた瞬間を捉えた映像は話題を呼び、投稿は34万回再生を突破。「優しいワンコ」「貴重な瞬間を見れて幸せ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：保護した猫が新しい家族のもとへ→里親さんから映像が送られてきて…『先住犬と仲良くなれた瞬間』】

里親さんから送られてきた猫とわんこの映像

Instagramアカウント「gosuke_gorosuke」の投稿者さんのもとに、ある1本の映像が送られてきました。そこには仲睦まじい様子の猫と犬…。実は投稿者さんが保護した猫「パンダ」ちゃんの譲渡先である里親さんが送ってくれた映像。映っていたのはパンダちゃんと先住犬「ソラ」ちゃんの姿です。

目の前にいるソラちゃんを不思議そうに見つめるパンダちゃん。自分よりずっと大きなわんこに戸惑っている様子が伝わってきます。おっかなびっくり、そろりそろりと近づいては離れてを繰り返していたそう。

優しいわんこに猫も心を開いていき…？

ちょっぴり挙動不審なパンダちゃんを前にしても、ソラちゃんはいたって穏やか。最初は警戒心を与えないようじっと動かず、パンダちゃんが自分の存在に慣れてきたころを見計らうように、お顔を近づけてご挨拶をしたといいます。

『こんにちは』『大丈夫だよ』とでもいうように、鼻先が触れるほど寄り添うソラちゃん。始めはビックリして体をのけぞらせたパンダちゃんですが、ソラちゃんの懐の深さに気が付いたのでしょう、徐々に自分から体を寄せて行ったといいます。

仲良くなれた瞬間に感動

パンダちゃんは「ニャォーン」と可愛い声で鳴いたかと思うと、ガバッとソラちゃんに抱きついたそう。そのままお腹を見せてひっくり返り、勢い任せに猫パンチ…！もはやじゃれているとしか思えない光景が広がっていたとか。

保護猫であるパンダちゃんにとって優しく迎え入れてくれる存在がいること、それは何より心強いもの。ふたりが仲良くなれた瞬間の光景には、パンダちゃんを保護した投稿者さんもホッと一安心し、何より心があたたかくなったことでしょう。

Instagramアカウント「gosuke_gorosuke」の投稿者さんは、愛犬愛猫と暮らす日々を紹介しています。その傍ら、パンダちゃんのほか、保護した猫たちの様子もアップしているので覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「gosuke_gorosuke」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております