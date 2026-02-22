21日に開催された明治安田J1百年構想リーグの第3節で東京ヴェルディとFC町田ゼルビアが対戦。2点ビハインドの状況から前者が終盤に2ゴールを決めて追いつき、PK戦の末に4-3で勝利を果たした。



この試合で町田DF中山雄太の得点シーンに疑問の声が寄せられている。CKからニアで味方が逸らしたボールをファーで中山が合わせたゴールだが、問題となったのはその前のプレイだ。



手を使ってマークにつく東京Vの森田晃樹を倒しているようにも見えるシーン。得点後にはVARが介入し、オンフィールドレビューも行われた中で最終的にはゴールが認められた。



この判定にはSNS上で「取り消されるべき」「投げてるじゃん」「ファールじゃないの？？」「これはOKなんや」などさまざまなコメントが寄せられている。



