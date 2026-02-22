「ファールじゃないの？？」町田DF中山雄太がヴェルディ戦でゴールも 直前プレイのVAR判定に疑問の声！「投げてるじゃん」
21日に開催された明治安田J1百年構想リーグの第3節で東京ヴェルディとFC町田ゼルビアが対戦。2点ビハインドの状況から前者が終盤に2ゴールを決めて追いつき、PK戦の末に4-3で勝利を果たした。
この試合で町田DF中山雄太の得点シーンに疑問の声が寄せられている。CKからニアで味方が逸らしたボールをファーで中山が合わせたゴールだが、問題となったのはその前のプレイだ。
手を使ってマークにつく東京Vの森田晃樹を倒しているようにも見えるシーン。得点後にはVARが介入し、オンフィールドレビューも行われた中で最終的にはゴールが認められた。
この判定にはSNS上で「取り消されるべき」「投げてるじゃん」「ファールじゃないの？？」「これはOKなんや」などさまざまなコメントが寄せられている。
ファーサイドで待っていたのは中山雄太！— Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ） (@J_League) February 21, 2026
ゴール動画
明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第3節
東京Ｖvs町田
0-2
80分
中山 雄太（町田）#Ｊリーグ pic.twitter.com/mlrJKi71IW