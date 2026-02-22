「一生懸命説明しているのに、『で、何が言いたいの？』と言われてしまう……」。その原因は、頭に浮かんだ情報の「点」を、そのままバラバラに口に出しているからです。説明がうまい人は、「つなぎ言葉」という魔法の接着剤で、点を線につなげることで、相手に理解しやすく伝えています。相手の反応を「？」から「なるほど！」に変える技術を、『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』の著者・犬塚壮志氏が解説します。（大学受験専門塾「ワークショップ」情報科講師／株式会社士教育代表取締役 犬塚壮志）

一生懸命話すほど「で、何が言いたいの？」と言われる悲劇

「あの、ちょっといいですか？ 最近の若者の間では『タイパ』が重要で、ショート動画が流行っていて、あ、そういえば競合のA社もインフルエンサーを使い始めたみたいで、うちのターゲット層も10代ですし……」

上司への報告や会議の場で、このように一生懸命情報を伝えようとしているのに、相手から怪訝な顔でこう言われたことはないでしょうか。

「それで、結局何が言いたいの？」

ひとつひとつの情報は間違っていないはずです。嘘もついていません。それなのに、なぜか話全体としては相手に伝わらない。話せば話すほど、返って相手の頭の中を混乱させてしまう。

そんな「説明の迷子」になってしまう人は、決して少なくありません。

実は、話がわかりにくい人の多くは、話す「内容」が悪いのではありません。頭の中に浮かんだ情報の「点」を、そのままバラバラと口に出してしまっていること、つまり「情報の出し方」に問題があるのです。

本記事では、バラバラの情報を「一本の線」につなぎ、相手に「なるほど！ 論理的だね」と言わせるための、シンプルですが強力な技術について解説します。

