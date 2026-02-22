◆米大リーグオープン戦 エンゼルス２―１５ドジャース（２１日、米アリゾナ州テンピ＝ディアブロスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、オープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、三塁への内野安打、二ゴロ、空振り三振の３打数１安打で途中交代した。先発した山本由伸投手（２７）は２回途中で３０球を投げ、３安打２失点だった。ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースは、オープン戦を大勝で好発進を切った。

大谷は初回先頭の１打席目に、ボテボテの当たりだったが、三塁線へ打球が飛んだため、ラッキーな内野安打。２回には２度打席に立ったが、二ゴロと空振り三振に倒れた。この日の試合前にロバーツ監督は「２、３打席」と話しており、予定通りの打席での交代となった。オープン戦初出場の試合で安打を放つのは、２１年から６年連続となったが、２年連続で放っていた本塁打は出なかった。

山本は初回こそ３三振を奪うなど３者凡退の好発進を切ったが、２回表の攻撃が長かったことや味方の失策もあってリズムを崩し、２回は３安打を許して２点を失って降板した。それでも今季初登板で手応えをつかんだ右腕は「きのうの練習からさらにいい感覚が出ていたので初回いい投球ができましたし、２回にちょっと（２回表の攻撃が長く）間が空いたので、あまりうまくは入れなかったけどセットポジションもたくさん投げられましたし、より細かいところをもう１回調整して次に挑みたいなと思います」とうなずいた。

ワールドシリーズを２年連続で制覇しているドジャースは、オープン戦とはいえ、初戦を大勝で快勝発進。初回に２死満塁でＷＢＣ韓国代表の金慧成の２点適時打で先制すると、２回もＴ・ヘルナンデスの適時打、パヘスの適時三塁打など打線がつながり、２回表終了時点で９―０と大量リードを奪った。

主力でもＴ・ヘルナンデスは失策こそあったが、３打数３安打１打点、パヘスが３打数２安打１打点、金慧成が３打数２安打３打点と結果を残した。あす２２日（同２３日）の敵地・パドレス戦に大谷は出場しない見込み。山本は２７日（同２８日）の敵地・ジャイアンツ戦で先発し、その後日本に帰国して侍ジャパンに合流する見込みだ。