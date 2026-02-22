【テンピ（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは２１日、アリゾナ、フロリダ両州でオープン戦が行われ、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン」に選ばれている選手では、ドジャースの大谷翔平がエンゼルス戦に１番指名打者で出場して三塁内野安打を放って３打数１安打、先発した山本由伸は１回２／３を３安打２失点（自責点１）、３奪三振だった。

ブルージェイズに加入した岡本和真はフィリーズ戦に６番三塁で初出場し、２打数無安打。レッドソックスの吉田正尚はツインズ戦に５番左翼で出て２打数無安打、１四球だった。

ドジャースの今季オープン戦初戦で先発した山本は、一回は圧巻の内容だった。１番ネトを外角低めのツーシームで見逃し三振。２番シャヌエルも低めのスライダーで二ゴロに打ち取り、３番モンカダは低めのスプリットで空振り三振に仕留めた。「昨日の練習から、さらにいい感覚が出ていたので、初回、すごくいい投球ができた」と振り返った。

味方の攻撃が長引いた後の二回は、先頭に二塁打、左翼手のＴ・エルナンデスの失策が絡んで１点を失い、さらに適時打を浴びて２点目を許した。「二回はちょっと間が空いたので、あまりうまく入れなかったけど、セットポジションもたくさん投げられたし、より細かいところをしっかり調整して次に挑みたい」と語った。

球数が３０球となり、１回２／３で交代となった。マウンドを降りる時にはロバーツ監督から「グッドラック」と言われたという。ＷＢＣに臨む山本のオープン戦登板がこれで最後だと勘違いしたとみられ、山本は「もう１試合あるので、しっかり練習して頑張りたい」と話した。