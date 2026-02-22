【まんが】余命宣告された愛猫に何ができる？ 猫の日に学びたい、後悔しないための“看取りの備え”
2月22日は「猫の日」。愛猫への感謝と愛おしさがあふれる日ですが、猫と暮らすということは、いつか必ず訪れる「そのとき」まで責任を持つということでもあります。
「最後の日まで、この子のために何ができるだろうか」
そんな、飼い主なら誰もが抱く不安に寄り添う一冊があります。書籍『まんがで読む はじめての猫のターミナルケア・看取り』（猫びより編集部、粟田佳織・著／日東書院本社）は、余命宣告を受けた猫「もすけ」と、その飼い主「鈴木」の最期の日々を綴った実録コミックです。
本記事では書籍より一部抜粋し、いつか必ず来る「そのとき」とどう向き合えばいいのか、もすけと鈴木の“最後の日”を記したまんがとともに紹介します。猫の日にあらためて考えたい、愛猫が天命を全うするその日まで、後悔なく寄り添い抜くための心構えとは。
本来の病巣だけでなく、副作用、貧血、栄養不足など、末期になると猫の体の中ではさまざまなことが起こり、それらと闘う体力が残っていない場合、どんな治療も薬も効果が期待できません。
体温が下がり、心拍数もおち、意識も薄れる。目を開けているのに虚空をみていることも。亡くなる数時間前から呼吸が速く、あるいはゆっくりになり、反応がなくなります。
「自然に任せる」のは、そのまま見守ることです。亡くなる前の数分間、発作のような状態になり叫び声を上げる子もいます。
心疾患は呼吸困難、腎疾患の場合は尿毒症から激しい痙攣を起こすことも。いずれにせよ愛猫の苦しむ姿は、みている飼い主さんをも苦しめます。
ただ、そのときの猫さんの意識はかなり混濁しているため、人間側がみているほど苦しさの自覚がないともいわれています。
できれば病院ではなく、自宅で看取りたい。そう考える飼い主さんがほとんどだと思います。でも入院には何かあったときに早めの対処ができるメリットがあります。
酸素室などの設備や静脈点滴の処置などで、身体的負担が軽くなる可能性もあるので、病状によっては入院も視野に入れてもよいでしょう。
もうひとつ「安楽死」という選択肢があります。苦しむ姿をみていられない、もう楽にしてあげたい、あるいは飼い主の物理的事情といったものもあるかもしれません。
安楽死の是非については、それぞれ考え方があるので獣医師が介入することは多くありませんが、病状によっては勧める場合も。たとえば肥大型心筋症の致死的症状のひとつ「血栓症」の場合、過酷な痛み・苦しみを伴うので、安楽死を検討することもあります。
突然死や不慮の事故で亡くなったり、先天性疾患などで子猫のうちに亡くなったりすることも。そのときの飼い主さんの心痛ははかりしれません。
ただ突然死や事故死は闘病というプロセスを踏んでいないぶん、猫さんの負担は少なかったともいえますし、若くしてなくなる子の場合は、辛い時間が短かったという考え方もあります。そして生きていたときの幸せな時間は揺るぎない確かなものでしょう。
世の中には人知れず亡くなっていく名もなき猫もいます。すべての猫を幸せにすることはできませんが、縁あって自分の前に現れてくれた子の最期には、可能な限り寄り添いたいですね。
