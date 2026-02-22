2026年2月24日は金運最強の大吉日！ 60日に1度の「己巳の日」にやるといいこと
2026年2月24日は、「己巳の日（つちのとみのひ）」と「大明日（だいみょうにち）」という2つの吉日が重なる、金運最強の大吉日です。
特に金運アップを願うなら、60日に1度しか訪れないこの希少なチャンスを逃す手はありません。今回は、この2つの吉日の特徴と、運気を味方につけるために「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をご紹介します。
己巳の日とは、十干の「己（つちのと）」と十二支の「巳（み）」が重なる日で、1年にわずか5〜7回ほどしか訪れない、とても特別な日です。
もともと「巳の日」は、金運や財運、芸能を司る神様・弁財天（べんざいてん）の使いであるヘビ（巳）が、私たちの願いを届けてくれる日とされています。その中でも「己巳の日」は特に金運の力が強く、金運最強の吉日と言い伝えられてきました。
お金に関すること全般に強いご利益があるのはもちろん、芸術や習い事などのスタートにも最適な日です。また、弁財天を祭る神社への参拝や、硬貨・紙幣を洗い清める「銭洗い」をすることで、さらなる運気アップが期待できるでしょう。
▼大明日（だいみょうにち）
大明日（だいみょうにち）は、暦の中でも特に縁起がよいとされる「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つです。
「天と地の道が開通し、太陽の光が世の中の隅々まで照らす日」とされており、明るく前向きな運気に満ちた吉日です。太陽の後押しを受けて物事がスムーズに進みやすいため、新しい挑戦や大切な決断を下すタイミングにぴったり。
特に、引っ越しや旅行などの「移動」に関すること、建築や不動産契約といった「住まい」に関わる物事と非常に相性がよいといわれています。
金運最強の日ですが、ただお金を使うよりも「将来的に増やすための種まき」を意識しましょう。新規事業の立ち上げや副業の開始など、収入アップに直結する一歩を踏み出すには、これ以上ないタイミングです。
また、自身の成長につながる学びにも向いています。趣味や講座の受講など、新しいことに挑戦すれば、眠っていた才能が開花するきっかけになるかもしれません。春からの新生活に向けて、新たな夢や目標を掲げる日としても最適です。
【やるといいこと】
・開店、開業する
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・副業を始める
・投資をする
・口座を開設する
・宝くじを購入する
・財布の購入や使いはじめの日にする
・趣味や習い事を始める
・スキルアップのための学習をする
・新しいことに挑戦する
・弁財天を祭っている神社に参拝する
・銭洗いをする
「お金がない」といったネガティブな発言や思考は、せっかくの運気を下げてしまうため要注意。また、金銭の貸し借りや不用意なローン契約も避けた方が賢明です。
さらに、大明日は本来「婚姻」に適した日ですが、この日に限っては「己巳の日」が重なるため注意が必要です。弁財天が嫉妬して2人の仲を妨げるとの言い伝えもあるため、気になる方は入籍や挙式を別日に調整すると安心でしょう。
【やらない方がいいこと】
・ローンの契約
・借金
・ネガティブな発言や思考
・キャンブル
・入籍や結婚式
この日は、お金に関することを始めるのに絶好の日ですが、無理に気が進まないことを始める必要はありません。
大切なのは、「ワクワクするかどうか」という自分自身の直感です。楽しみながら前向きに取り組むことで、金銭的な豊かさはもちろん、心の豊かさも自然と引き寄せられていくはずですよ。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
