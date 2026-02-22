「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

メダリストらによるエキシビションが行われた。会場には世界的俳優のジャッキー・チェンが登場し騒然。舞台裏では鍵山優真が歓喜するシーンを日本スケート連盟が公開した。

「凄い人に会って大興奮」と記された一枚では、中央にいるジャッキー・チェンの前で興奮状態の鍵山が。各国のスケーターに囲まれ、壮観な一枚だ。

ファンも「あら珍しい」「優真くん何故その位置？」「まさかのまさかでしたね」「ジャッキーーーー」とコメント。エキシビでは男子シングル金メダリストのミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）がパンダの着ぐるみ姿で映画「カンフー・パンダ」の音楽とともにコミカルな演技を披露。終了後、リンクサイドに登場したのは、この日会場を訪れていた世界的俳優のジャッキー・チェン。パンダの人形２つを手に、シャイドロフを抱き締め、激励した。

演技後は「カンフー・パンダは僕のヒーロー。すごく好きなんです。子供の頃から。自分と重なる部分が多い。不器用で陽気で、でも最終的には『龍の戦士』であり続ける」と愛を語り、ジャッキー・チェンの登場には「ジャッキーの映画が大好きなんです。何度も繰り返し見ました。彼に会えたのは本当に突然で信じられない出来事でした。また一つ夢が叶いました」と興奮を隠しきれない様子で語った。