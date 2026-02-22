介護の現場コミックエッセイ『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』、2/20発売
KADOKAWAは、2026年2月20日(金)に『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』(著者：ケン)を発売した。
本書は現職ケアマネがつづる、ぶっ飛んでいるのに温かい、介護現場のコミックエッセイ。お世話する側・される側、いい人も変な人もごっちゃ混ぜで……もう毎日がお祭り騒ぎ!!
○『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』おすすめポイント
●介護の世界は「うそでしょ!?」な出来事の連続。ぶっ飛んだヤベー高齢者たち
初めてのデイサービス体験利用で、「クソじじいとクソばばあしかおらん！」とのたまう利用者や、自家製ハーブティーをケアマネに供する認知症高齢者。これはそそる……！
●介護される側だけでなく「介護する側」もまた個性的！
気難しい利用者が「家族以外に来て欲しくない」と拒否するも、ケアマネと訪問看護師による即興コントで切り込む！ 介護の現場で働く人＝道徳的な聖人という思い込みが覆ります。
●「記憶に残らない個人の記憶」にホロリとさせられる
町の記録には残らない、世間の記憶にも残らない、高齢者本人だけが知っている当時の思い出。そこには何かとても大切なことがあるように思います。
■『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』
著者：ケン
発売日：2026年2月20日(金)
定価：1,430円(本体1,300円＋税)
判型：A5判
ページ数：144ページ
発行：KADOKAWA
