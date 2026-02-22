昔の人はどうやって長さを測った？手のひらでつくれるピタゴラスの定理【建築の話】

昔の人はどうやって長さを測った？手のひらでつくれるピタゴラスの定理

手のひらの直角三角形が文化をつくった

直角は建築の基礎となるものです。直角が定まらなければ、襖はきちんと閉まりません。壁につけた棚は傾き、丸いものを床に置けば動き出してしまうでしょう。

手のひらで直角を知る方法があります。人差し指と親指を目いっぱい開くと、図のように親指が約３寸（９センチ）、人差し指は約４寸（12センチ）、もう一辺が約５寸（15センチ）でピタゴラスの定理でおなじみの直角三角形になるのです。

測量機器のない時代、大工さんは長さ12尺の貫板を３尺、４尺、５尺に切りわけた「さしご」と呼ばれる即席の直角三角形の道具を活用していました。柱の垂直性など、各所の直角を見定めるすぐれものです。

手のひらの直角三角形は、人間がつかう道具の大きさにも影響を与えています。つかむ動作につかうのは親指と人差指で、開いたとき（５寸）の半分７・５センチが持ちやすさの基準になっているのです。湯呑、茶筒、そば猪口、ビールやワインの瓶の直径はこれに合わせています。だから、このサイズより大きいスープカップやジョッキには取っ手が必要なのです。

では日本の伝統的な汁椀はどうでしょう。ほとんどの汁椀の口は12センチ前後ですが、取っ手はありません。実は、このサイズは両手の親指と中指で描いた円弧の直径と同じになっています。つまり汁椀は、両手をそえて持つものなのです

作法を気にせず、片手に碗、もう片手に箸を持ちたい方にも秘策があります。汁椀の糸切底（陶磁器の底）と碗の縁までが７・５センチなので片手で持てるのです。建築物も食器も、その文化の源泉には、人の手があるといえるでしょう。

