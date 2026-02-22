22日(日)は天気が下り坂に向かい、夜は広い範囲で雨が降りそうです。雷を伴う所もあるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨にご注意ください。23日(月・祝)は、北部で寒さが戻りそうです。黄砂が飛んでくる可能性もあるため、体調管理に注意が必要です。

22日(日) 今夜は広く雨が降る 落雷や突風に注意

今日22日は、西から寒冷前線が近づくため、近畿地方では天気が下り坂でしょう。午後は雲が広がりやすくなり、にわか雨の所がある見込みです。夜になると、南部を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風を伴い、雨の降り方が強まる恐れがあります。また、沿岸部を中心に南の風が強く吹くでしょう。





日中の最高気温は21℃前後で、4月中旬から下旬並みの見込みです。寒冷前線の通過前は、南から暖かい空気が流れ込むため、季節先取りの暖かさとなるでしょう。夜も冷え込みは抑えられそうです。

23日(月・祝) 晴れても北部は寒い

23日(月・祝)天皇誕生日は、明け方まで雨や雷雨となりますが、その後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。昼間は日差しがたっぷり降り注ぎ、お出かけ日和となるでしょう。



中部と南部は暖かさが続きますが、北部は北西の冷たい風が吹くため、最高気温が10℃に届かない所もあるでしょう。寒暖差にご注意ください。

23日(月・祝) 黄砂に注意

23日(月・祝)は、大陸から黄砂が飛んでくる可能性があります。黄砂が雨に混じると、車などが一段と汚れやすくなるため注意が必要です。また、近畿地方では「やや多い」量の花粉が飛ぶ予想となっており、黄砂と重なってアレルギー症状が強く出る恐れがあります。症状のない方も、黄砂や花粉を吸いこまないよう、マスクなどで対策をしたほうが良いでしょう。