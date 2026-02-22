今回は、束縛彼氏が会社の飲み会を尾行していたエピソードを紹介します。

会社の飲み会の一次会が終わり、居酒屋を出たら…

「2か月前にできた彼氏はイケメンですが、束縛男で困っています。友達と会っているだけなのに、何度も電話がかかってきて『今どこにいるんだよ？』『早く家に帰れよ』とうるさく言ってくるし、仕事帰りに会社の人と飲みに行っただけで、『浮気かよ？』と言ってきて面倒くさいです。

そんなある日、職場の飲み会があり、参加したんです。で、二次会に行くか迷っていたら、いきなり彼氏が現れて『二次会なんか行かせません』『彼女はここで失礼します』と言ってきて、困惑しました。

どうやら彼氏は、私たちが一次会をしている間、居酒屋でずっと会話を盗み聞きしていたみたいです。私が職場を出たときから、ずっと尾行していたようで、怖くなりました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 彼氏は、この女性のことを全然信用していないということですよね。一緒にいて疲れそうですが、イケメンだから許せるのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。