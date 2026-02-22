　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※2月13日信用売り残の2月6日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1592銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7201> 日産自 　　　　　　2,611　　　7,429　　　3.26
２．<3387> クリレスＨＤ 　　　2,310　　 11,947　　　0.08
３．<9509> 北海電 　　　　　　2,189　　　3,204　　　2.09
４．<3048> ビックカメラ 　　　1,507　　　2,611　　　0.05
５．<9143> ＳＧＨＤ 　　　　　1,502　　　1,615　　　0.45
６．<9418> ＵＮＥＸＴ 　　　　1,245　　　2,198　　　2.37
７．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　1,037　　　4,315　　 22.01
８．<8276> 平和堂 　　　　　　1,002　　　1,614　　　0.04
９．<3087> ドトル日レス 　　　　841　　　1,713　　　0.05
10．<3391> ツルハＨＤ 　　　　　829　　　1,965　　　0.11
11．<1942> 関電工 　　　　　　　751　　　1,191　　　0.48
12．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　736　　　4,931　　　8.59
13．<7516> コーナン 　　　　　　721　　　　966　　　0.13
14．<7269> スズキ 　　　　　　　717　　　　882　　　1.53
15．<9948> アークス 　　　　　　660　　　1,254　　　0.03
16．<7545> 西松屋チェ 　　　　　647　　　2,592　　　0.03
17．<7611> ハイデ日高 　　　　　584　　　1,067　　　0.19
18．<3382> セブン＆アイ 　　　　558　　　1,319　　　1.93
19．<8125> ワキタ 　　　　　　　549　　　1,886　　　0.25
20．<8267> イオン 　　　　　　　539　　　3,114　　　0.98
21．<7513> コジマ 　　　　　　　531　　　2,095　　　0.07
22．<9433> ＫＤＤＩ 　　　　　　454　　　　710　　　2.62
23．<7649> スギＨＤ 　　　　　　397　　　　581　　　0.12
24．<3103> ユニチカ 　　　　　　386　　　4,001　　　1.65
25．<7261> マツダ 　　　　　　　345　　　1,677　　　3.03
26．<3543> コメダ 　　　　　　　342　　　　519　　　0.50
27．<8167> リテールＰＡ 　　　　340　　　1,004　　　0.11
28．<3612> ワールド 　　　　　　299　　　　686　　　0.16
29．<2659> サンエー 　　　　　　289　　　　504　　　0.13
30．<2685> アンドＳＴ 　　　　　289　　　　615　　　0.11
31．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　　　　281　　　　361　　 10.78
32．<7203> トヨタ 　　　　　　　275　　　3,418　　　2.03
33．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　262　　　4,091　　　7.30
34．<3232> 三重交ＨＤ 　　　　　250　　　　911　　　0.27
35．<2664> カワチ薬品 　　　　　237　　　　762　　　0.12
36．<8016> オンワード 　　　　　235　　　　662　　　0.94
37．<3315> 日本コークス 　　　　231　　　1,475　　　1.63
38．<5801> 古河電 　　　　　　　218　　　　617　　　1.73
39．<1887> 日本国土開発 　　　　217　　　　249　　　3.51
40．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　　216　　　3,094　　 47.27
41．<4005> 住友化 　　　　　　　215　　　1,166　　　7.03
42．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　214　　　1,352　　　3.81
43．<4344> ソースネクス 　　　　214　　　1,639　　　4.67
44．<285A> キオクシア 　　　　　213　　　1,467　　　5.08
45．<9902> 日伝 　　　　　　　　206　　　　216　　　0.61
46．<8008> ４℃ホールデ 　　　　192　　　　388　　　0.27
47．<6857> アドテスト 　　　　　192　　　2,141　　　1.60
48．<9517> イーレックス 　　　　186　　　　264　　　3.91
49．<7238> ブレーキ 　　　　　　183　　　　662　　　6.00
50．<2749> ＪＰＨＤ 　　　　　　183　　　2,203　　　0.14

株探ニュース