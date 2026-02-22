信用残ランキング【売り残増加】 日産自、クリレスＨＤ、北海電
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※2月13日信用売り残の2月6日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1592銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7201> 日産自 2,611 7,429 3.26
２．<3387> クリレスＨＤ 2,310 11,947 0.08
３．<9509> 北海電 2,189 3,204 2.09
４．<3048> ビックカメラ 1,507 2,611 0.05
５．<9143> ＳＧＨＤ 1,502 1,615 0.45
６．<9418> ＵＮＥＸＴ 1,245 2,198 2.37
７．<9501> 東電ＨＤ 1,037 4,315 22.01
８．<8276> 平和堂 1,002 1,614 0.04
９．<3087> ドトル日レス 841 1,713 0.05
10．<3391> ツルハＨＤ 829 1,965 0.11
11．<1942> 関電工 751 1,191 0.48
12．<9984> ＳＢＧ 736 4,931 8.59
13．<7516> コーナン 721 966 0.13
14．<7269> スズキ 717 882 1.53
15．<9948> アークス 660 1,254 0.03
16．<7545> 西松屋チェ 647 2,592 0.03
17．<7611> ハイデ日高 584 1,067 0.19
18．<3382> セブン＆アイ 558 1,319 1.93
19．<8125> ワキタ 549 1,886 0.25
20．<8267> イオン 539 3,114 0.98
21．<7513> コジマ 531 2,095 0.07
22．<9433> ＫＤＤＩ 454 710 2.62
23．<7649> スギＨＤ 397 581 0.12
24．<3103> ユニチカ 386 4,001 1.65
25．<7261> マツダ 345 1,677 3.03
26．<3543> コメダ 342 519 0.50
27．<8167> リテールＰＡ 340 1,004 0.11
28．<3612> ワールド 299 686 0.16
29．<2659> サンエー 289 504 0.13
30．<2685> アンドＳＴ 289 615 0.11
31．<2120> ＬＩＦＵＬＬ 281 361 10.78
32．<7203> トヨタ 275 3,418 2.03
33．<8306> 三菱ＵＦＪ 262 4,091 7.30
34．<3232> 三重交ＨＤ 250 911 0.27
35．<2664> カワチ薬品 237 762 0.12
36．<8016> オンワード 235 662 0.94
37．<3315> 日本コークス 231 1,475 1.63
38．<5801> 古河電 218 617 1.73
39．<1887> 日本国土開発 217 249 3.51
40．<9432> ＮＴＴ 216 3,094 47.27
41．<4005> 住友化 215 1,166 7.03
42．<8001> 伊藤忠 214 1,352 3.81
43．<4344> ソースネクス 214 1,639 4.67
44．<285A> キオクシア 213 1,467 5.08
45．<9902> 日伝 206 216 0.61
46．<8008> ４℃ホールデ 192 388 0.27
47．<6857> アドテスト 192 2,141 1.60
48．<9517> イーレックス 186 264 3.91
49．<7238> ブレーキ 183 662 6.00
50．<2749> ＪＰＨＤ 183 2,203 0.14
株探ニュース