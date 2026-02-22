あなたの「本命度」が丸見え。男性の本心が表れた決定的なサイン２つ
愛する彼の気持ちが気になるけれど、なかなか確信が持てない…。
そんな女性の皆さんへ、今回は男性の本心が表れた決定的なサインを紹介します。
あなたのことを写真や動画に残そうとする
男性の「写真、撮っていい？」という何気ない一言には深い思いが隠されています。
本命の女性としか写真や動画を撮りたがらない男性は少なくなく、好きでもない女性との写真撮影は極力避けるもの。
そして、本命の女性の自然な表情や仕草を写真や動画に残しては、きっとそれを友達などに自慢するのでしょう。
未来の予定を話題にしたがる
会話の中で「いつか一緒に海外旅行に行けたらいいね」「将来、どんな家に住みたい？」などと話を振ってくる男性は、確実にあなたのことを本命視しています。
なぜなら、男性は責任感が強く、安易な約束や将来の話題を避ける傾向にあるからです。
特に深い交際や結婚を意識させるような将来の話は、本気で惚れた女性以外とはしないもの。
つまり、未来の予定を話題にしたがることそのものが、あなたへの本命サインと言えるでしょう。
このように、何気ない行動や発言に「好き」というメッセージが込められているものなので、ぜひ聞き逃したりスルーしたりしないように注意してくださいね。
🌼好きじゃなきゃできない。男性が本命女性に見せる「神対応」