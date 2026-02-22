“なんだか太く見える”原因は骨盤かも。腰まわりを整える１日５セットの簡単ピラティス
体重は大きく変わっていないのに、なぜか腰まわりだけが太く見える。そんな違和感を抱えていませんか？ その原因は脂肪よりも、骨盤の不安定さや体幹のゆるみにある可能性も。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【マーチング】。寝たまま骨盤を整え、腰まわりの印象を引き締めるシンプルな動きです。
【STEP１】骨盤を安定させる
仰向けになり、股関節とひざを直角に曲げてテーブルトップポジションをつくります。腰が反らないよう背中をやさしく床に預け、下腹を軽く引き込む意識で。まずは“動かない土台”を整えます。
【STEP２】片脚ずつコントロール
▶効かせるコツ
脚を遠くに下ろそうとするより、骨盤が揺れない範囲でコントロールすることが大切。腰が浮く場合は可動域を小さく調整します。内ももを軽く締め、呼吸を止めないことで、下腹と腰まわりへの刺激を安定させましょう。
骨盤が安定すると、横から見た腰まわりの印象は自然と変わっていきます。無理なく、小さな積み重ねから始めてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIにより作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて再構成しています
