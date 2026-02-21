みるみる開脚できる体へ。１日３セット【股関節の柔軟性を上げる】簡単ストレッチ
下半身を痩せやすい状態にキープしやすくなるということから実践する人も多い“開脚ストレッチ”。でも、「そもそも股関節が硬い」という方にとって取り組むのはなかなか大変です。そこで今回は、そんな開脚ストレッチをスムーズにできるようになるべく、股関節周りの柔軟性を上げる簡単ストレッチをチェックしてみましょう。
股関節の柔軟性を上げる簡単ストレッチ
股関節の柔軟性を上げることは代謝UPや骨盤の歪みを正常に戻していくことにもつながるので、下半身のダイエットやO脚予防など嬉しい効果を期待できます。
（２）背筋をまっすぐ伸ばし、両腕をまっすぐ前に伸ばして指を絡める
（３）足裏の位置をキープしながら右方向に上半身と股関節を回転させていき、90度動かしたらその位置で10秒間キープする
（４）一旦（２）の姿勢に戻り、足の裏の位置はそのままにしながら今度は左方向に上半身と股関節を回転させていき、90度動かしたらその位置で10秒間キープする
（３）〜（４）を１セットとし、“１日あたり３セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「上半身や足裏の位置をしっかりとホールドしておくこと」がポイント。そのため、「両腕をまっすぐ前に伸ばていること」、「背筋と体幹がまっすぐ伸びていること」、「股関節だけを動かすイメージで行うこと」の３つを意識しましょう。特に股関節を動かしている最中に背中が曲がってしまうことがないように注意してくださいね。＜ストレッチ監修：金井俊記（Dr.ストレッチグランドトレーナー／トレーナー歴６年）＞
