連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」第13回

スポーツ文化・育成＆総合ニュースサイト「THE ANSWER」ではミラノ・コルティナ五輪期間中、連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」を展開。スポーツ新聞社の記者として昭和・平成・令和と、五輪を含めスポーツを40年追い続けた「OGGI」こと荻島弘一氏が“沼”のように深いオリンピックの魅力を独自の視点で連日発信する。第13回は、カーリング「強豪国」になるために必要なこと。

◇ ◇ ◇

カーリング女子日本代表「フォルティウス」が挑んだ五輪が終わった。19日の中国戦は1点を争う好ゲームだった。第4エンドで2点をスチールすると第5エンドで3点奪われ同点。後半も点の奪い合いが続いて、7-6で迎えた最終第10エンドの2点スチールで勝利を決めた。

勝って終わったとはいえ、目標の金メダルどころか2勝7敗で1次リーグ敗退。それでも、スキップの吉村紗也香は「この舞台でみんなと戦えて、本当に幸せな時間でした」と話した。残念な結果だったかもしれないが、見ている方は今大会も十分に楽しめた。

カーリングは、冬季競技の中でも異質だ。飛んだり、回ったり、一瞬で勝負が決まる競技が多い中、試合時間はたっぷりと2時間以上。ヘルメットやゴーグルで表情が隠れる競技と違い、素顔が見える。しかも、氷の反射で女優ライトのような大量の光を浴びて。生声まで聞こえる。テレビの画面越しでも感情移入しやすい。

戦略性に富むのも日本人好み。ビール片手に試合を見ながら、にわか評論家も増える。「ダブルテイクいけるだろ」とか「ブランクにして次のエンドが勝負だな」とか。野球観戦と同じように、楽しみながら長時間のゲームに没頭できる。

五輪デビューは1998年長野大会。人気を引っ張ってきたのは8大会連続出場の女子だった。2006年トリノ大会で「カーリング娘」がブレイクすると、14年ソチ大会では「カーママ」が活躍。18年平昌大会では「そだね〜」「もぐもぐタイム」が社会現象になった。

成績も右肩上がりで18年に銅メダル、22年北京大会では銀メダルと連続で表彰台に立った。五輪の結果だけ見れば「次は金」となるのだろうが、現実には1次リーグ敗退。連続メダルの「ロコ・ソラーレ」を破り、国内外の予選を勝ち抜いて五輪出場を果たした「フォルティウス」でも、世界で勝つことは簡単ではなかった。

カーリング強豪国になるには男子と混合ダブルスの強化が急務

世界選手権の結果をみれば、日本の立ち位置が分かる。16年にロコ・ソラーレが過去最高の2位となったが、その後は低迷。中部電力が4位になった19年以降は、準決勝に進めていない。22年北京大会も今大会も世界選手権で五輪出場権を得られず世界最終予選を経ての滑り込み出場。まだまだ「強豪国」ではない。

五輪連続出場を続けている女子に対し、男子や混合ダブルスの強化も課題。3チーム出場は、アイスの状態など情報を共有するためにも重要になる。孤軍奮闘でメダルを手にしているのは日本ぐらい。「強豪国」になるために、男子と混合ダブルスの強化は急務だ。

日本カーリング協会は昨年10月、2050年までの「長期ビジョン」を発表。「世界のカーリング界のリーダーを目指す」として、具体的に「すべての種目で常に国際大会の表彰台」を掲げている。この目標を前提にして、早々と30年フランス・アルプス五輪の代表選考基準も発表。より国際競技力を重視した選考になる。

29年9月末までに日本代表候補決定戦を行うことは今回と変わらないが、出場チームを選考する対象が直近2年から4年に拡大される。今年度から4年間の日本選手権優勝チームと世界選手権出場チームに出場権が与えられるとともに世界チームランキング（WTR）の最上位チームも条件付きながら出場権を得る。

世界選手権代表の選考方法も変更。これまでは日本選手権優勝チームが出場していたが、今後はWTRを加味した「チームパフォーマンス」によって選考される。国内での強さだけでなく、国際競技力を重視した選考方法。長期に渡って世界を舞台に経験を積み、各チームが切磋琢磨していくことを期待しての変更になる。

タイムを争う競技などと違い、対戦競技であるカーリングの代表選考は難しい。チームのスタイルも違えば、海外のチームとの相性もある。「国内では強いが世界で弱い」チームもあれば、逆に「世界で強い」チームもある。世界選手権や五輪で安定的に上位を占めるために「世界で勝てる」チームを選ぶということだ。

認知度は高く人気はあるとはいえ、カーリングは「マイナー」な競技。日本協会登録競技者数は約2400人で、人気が高騰してもほとんど変わらない。昨年の日本選手権は横浜で行われて大成功。今年も6月に横浜で行われる。「見るスポーツ」としては成長しているが、やる環境は決して整っているとはいえない。

「強化」と「普及」は車の両輪といわれる。本当に日本が強くなるためには、強化とともに普及も重要になる。「強豪国」を目指すのなら、底辺である競技人口を増やすことも急務だ。施設面など難しい問題はあるが、少しずつでも進むしかない。せっかく、これだけの人気があるのだから。（荻島弘一）



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。