ニューカッスルU-21のGKアイダン・ハリスがスーパーゴール

若き守護神が決めた衝撃のゴールを、イングランド1部ニューカッスルが公式「X」で紹介した。

今回、ゴールを決めたのは、U-21チームに所属するGKアイダン・ハリス。2月20日のU-21フルハム戦で3-0の勝利を収めた一戦で、驚愕のゴールを決めた。

ゴールが決まった場面、フルハムは攻撃を仕掛けており、ロングボールを最終ラインの裏へ送り込んできた。これに反応したのがハリスだった。ゴール前を飛び出して左足でボールを大きくクリアする。スピードのあるボールは、相手GKの頭上を越えてワンバウンドして相手ゴールに決まり、ニューカッスルはリードを2点に広げたのだ。

おそらくハリスの狙いはクリアだったが、キックした直後の様子を見ると相手のゴールを狙っていたようにも見える。チームメイト達はハリスのもとに喜び、流れの中で生まれたスーパーゴールを喜び合った。この試合、ハリスは守備でも活躍を見せてビッグセーブで無失点に貢献している。

SNS上では「プスカス賞だ！」「自陣から相手ゴールへ一直線」「素晴らしい」「トップチームでも先発で使え！」「アンビリーバブル」「なんという一撃」「やばすぎ」「これ以上のゴールはシーズンを見続けてもなかなかお目にかからない」と言ったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）