ドジャースは21日（日本時間22日）、パイレーツのジャック・スウィンスキー外野手（27）をウエーバーで獲得したと発表した。道外野手の獲得の狙いを米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説した。

40人枠を空けるために、キケ・ヘルナンデスが60日間の負傷者リスト（IL）に移された。ヘルナンデスは11月に左腕の筋断裂を修復する手術を受けており、少なくとも2026年シーズン最初の数カ月を欠場することはすでに分かっていた。

パイレーツは先日、マルセル・オズナを40人枠に加えるため、スウィンスキーをDFAとしていた。左打者のスウィンスキーは16年のドラフト15巡目（全体444位）でパドレスに入団。22年にパイレーツでメジャーデビューすると、翌23年にメジャー初のフルシーズンを経験し、打率.224、26本塁打、73打点、13盗塁の成績を残した。

一方で懸念材料は三振率32％と空振りが多いこと。24、25年は良い成績を残せず、昨季は開幕をメジャーのロースターで迎えたものの、不振で59試合しか出られなかった。3Aでは好調だったが、メジャーでは打率.147、3本塁打だった。

ドジャースの外野は、テオスカー・ヘルナンデス、アンディ・パヘス、カイル・タッカーで先発が固まっている。右打ちのパヘスはキャリアを通じて左投手相手（OPS.831）の方が右投手相手（.722）よりも成績が良く、プラトーン起用の余地はあるかもしれないが、守備力を考えるとラインアップから外しにくい。スウィンスキーは中堅手として通算DRS−16を記録しており、このポジションでの起用は現実的ではない。ロースター入りを果たすための最善の道は、第4外野手の座をアレックス・コールと争うことだろう。