絶対王者の身に何が起きていたのか――。将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第2局が2月21日、石川県金沢市の「北國新聞会館」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が挑戦者の増田康宏八段（28）に114手で勝利。シリーズ成績を1勝1敗の五分に戻したが、対局前に見せた“異変”が話題となった。

【映像】駒箱を手にするまでの空白の“1分”（ノーカット）

午前8時45分の入室時。温度計付きの時計やボディシートを定位置に並べ、ハンカチで手をぬぐうルーティンは普段通り。しかし、その後が違った。静かに目をつむると、複数回うんうんと頷きながら瞑想。一礼して駒箱に手をかけるまで、実に1分以上もの“沈黙”があったのだ。

このただならぬ様子に、解説陣もざわついた。2025年度の棋聖戦五番勝負で藤井棋王と激闘を演じ、この日の解説を担当した杉本和陽六段（34）が「駒箱を開けるまでに間があるのは、藤井棋王はちょっと珍しい。こちらまで緊張感に押されてしまう…」と指摘すれば、聞き手を務めた和田あき女流二段（28）も「いつもと雰囲気が違う」と同調した。

さらに杉本六段は「普段は気迫を内に秘めるタイプで自然体。でも、今朝は気迫を感じた」と証言。その後も「開始1時間くらいでかなり前傾姿勢。普段よりも期するものがあるのかもしれない」と、序盤からの異例の“戦闘モード”に舌を巻いた。

現在、ALSOK杯第75期王将戦七番勝負と第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負の二つの防衛戦に臨む藤井棋王。過密日程に追われる中で、今期は王将戦で1勝3敗、棋王戦でも開幕戦黒星と苦戦を強いられている。同時期に行われた「第19回朝日杯将棋オープン戦」では3年ぶり5度目の優勝を飾っており、決して不調と言える状態ではないものの、“絶対王者”の成績に並んだ黒星に心配の声が多数寄せられていた。

藤井棋王が魅せた“空白の1分間”には、ABEMAの視聴者からも「聡太にしては珍しい」「ためが長い」という驚きの声に加え、「忙しすぎるから心配やね」「疲れがあるんだろ」「聡太も気にしてるんだろうなあ」と過密日程を案じる声や、「元々ものすごい負けず嫌いらしいからな」「応援あるのみ」といった熱いエールが殺到した。

天才の闘争心に火がついたのか、はたまた極限の疲労か。いずれにせよ、みなぎる気迫で白星をもぎ取った藤井棋王。熱を帯びる第3局以降の盤上からも目が離せない。

