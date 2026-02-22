¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¤É¤³¤«¤ËÇ¤¬1É¤¤¤¤Þ¤¹¡¡1.7Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¤Î»Ñ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡©
1É¤¤ÎÇ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú17.4ËüÉ½¼¨¡¢1.7Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÛÇ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¾ì½ê
2026Ç¯2·î17Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤·¤ã¤È¤ë¢ª¤Á¤ë¤³¤ó¡×¡Ê¡÷shuttle_drive¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤Ë¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤¿ÌÚ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¡¢Ç¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬......¡£¤¼¡¢Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡©
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡÷shuttle_drive¤µ¤ó¤¬¥Ý¥¹¥È¤ËÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿Òì¤¡£
¡Ö¥«¥é¥¹¤¤¤ë¤Ê¡¼»×¤Ã¤¿¤éÇ¤À¤Ã¤¿¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¤ï¤Ã¤«¤ó¤Ê¤¤
Ç¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÆ»¤Î±Ø¡¡¤ï¤Ã¤«¤Ê¤¤¡×¤Î´ÇÈÄ¤Î¡ÖÆ»¡×¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÌÜÀþ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È......¡£
¤¢¡¢¤¢¤Ã¤¿¡ª¡¡¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë´ã¤¬2¤Ä¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥«¥é¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¿¿¤Ã¹õ¤Ê¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤¾¡ª
¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹õ¤¤À¸¤Êª¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¥«¥é¥¹¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¤è......¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï20Æü¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤Î¡÷shuttle_drive¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡÷shuttle_drive¤µ¤ó¤¬¹õÇ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢17Æü¤Î¸áÁ°10»þ¤´¤í¤À¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤ÎÇ¤ÈÊÌ¤Ë¡¢ÌÚ¤Î²¼¤Ë¤â¤¦1É¤Ç¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Õ¤È¤½¤Î¾å¤ò¸«¤ë¤È¡Ø¥«¥é¥¹¤â¤¤¤ë¤Ê¡¼¥±¥ó¥«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¼¡Ù¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¥«¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¯¥í¥Í¥³¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¹¡×¡Ê¤·¤ã¤È¤ë¤µ¤ó¡Ë
Ç¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥é¥¹¤«Ç¤Ê¤Î¤«¤ï¤Ã¤«¤ó¤Ê¤¤Ž£¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤ï¤Ã¤«¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤Ë......¡£
¡÷shuttle_drive¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸«¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü7000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê20ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¡¢ÍÏ¤±¹þ¤ó¤É¤ë¡×
¡Ö¥Á¥§¥·¥ãÇ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö°ì½Ö¥Û¥é¡¼¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£»Þ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤¿¤é²Ä°¦¤¤¤ÎÈ¿Â§¡×
¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¸å¡÷shuttle_drive¤µ¤ó¤¬¸«¤«¤±¤¿¹õÇ¤Ï¡ÖÌ²¤½¤¦¤ËÍÛ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¹¤®¤Æ¡¢»Þ¤«¤éÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤Í¡ª