片目を失明したことで起こる「距離感の喪失」は、教室という狭い世界では単なる「どんくささ」として映り、周囲の理解を得ることはできませんでした。世界で活躍するモデルの吉野奈美佳さんは、小学校2年生のときに左目を失明。クラスには自分の不自由を理解してくれる友人はいませんでした。それでも、彼女があえて“他人の視線”にさらされるモデルの道を選んだ理由を伺いました。

【写真】「片目失明の境遇を強みに」力強い眼差しに圧倒される、吉野さんの最新カット ほか（全11枚）

クラスメイトには、「本当の理解者」はいなかった

病名がわかった3歳ころ

── モデルとして世界を舞台に活躍されていますが、学生時代は片目を失明したことが原因で、過酷な孤独の中にいたそうですね。

吉野さん：はい。私は生まれつき第一次硝子体過形成遺残という先天性の疾患があります。眼球の中にあるゼリー状の硝子体とそこにある血管が、成長の途中で消えずに残ってしまう疾患です。目が揺れる、視線が合わない、視力障害などの症状が起こると言われています。

その疾患が原因で、小学校2年生のときに突然、左目の視力が完全になくなりました。片目が見えないと視野が狭く、距離感がつかめません。球技がうまくできなかったり、何をするにも人より時間がかかったりして、ひどく疲れてしまうんです。

── 周囲にはその不便さは伝わらなかったのでしょうか？

吉野さん：左目が見えないことはクラスメイトに伝えられていました。でも、それが「なぜ球技ができない理由になるのか」までを小学生が理解するのは難しかった。うまくできない私に対し、クラスメイトの苛立ちは募りました。

先生は私の不自由さをわかってかばってくれましたが、クラスメイトとは表面的なつき合いしかなく、助けてくれるような友だちはいませんでした。この身体的な不自由さを分かち合える「本当の理解者」はいなくて、教室ではずっと孤独でした。

── 日常生活でも、目に見えない不便さがつきまといますよね。

吉野さん：プリント配布すら距離感がわからず苦手でしたし、今でも、焼肉屋さんでトングでお肉を掴むのには苦労します。左側から話しかけられても気づかないこともあります。「わざと無視している」と思われてしまう…。見た目にはわかりにくいからこそ生まれる誤解が、いちばんしんどかったですね。

痛みは突然…母が自分を責めた「原因不明の疾患」

小学生のころ、失明する前の吉野さん

── 先ほど小学2年生までは少し見えていたと言っていましたが、疾患がわかったのはいつだったのでしょうか？

吉野さん：3歳児検診でした。視力検査で左目のときだけ全然違う動物の名前を答えたそうなんです。私は見えていなかったので、当てずっぽうで答えていただけ。それで医師が異変に気づきました。

── それまでご両親は気づいていなかったのでしょうか？

吉野さん：そのようです。第一次硝子体過形成遺残は原因不明の疾患なのですが、なかには妊婦のストレスが原因という意見もあるそうで、それを知った母は当時、自分のことを激しく責めたといいます。同時に、「この子のことは一生をかけて絶対に守ろう」と心に誓ったそうです。母のその強い覚悟が、私の命綱になりました。

病院では、合併症のせいで網膜剥離や緑内障がいつか起こるかもしれないと言われ続けてきました。それは今見えている右目にも起こりうることです。常に「いつか光を失うかもしれない」という爆弾を抱えて生きている感覚は、幼いころから消えませんでした。

── 突然、完全に見えなくなったのは小学校2年生のときだそうですね。

吉野さん：学校にいるときに急に左目が刺すように痛くなって…。網膜剥離を発症していました。処置をしましたが結局1週間後に網膜が剥がれ、左目は完全に見えなくなりました。不安よりも、ずっと左目が痛かったことを覚えています。

「奈美佳に似ているね」母の言葉を、生きる武器に変えた

2021年に撮影したモデル写真

── クラスで孤立し、心ない視線にさらされながらも、学校に通い続けられたのはなぜですか。

吉野さん：失明したころ、母と観ていた「ミス・ユニバース」のドキュメンタリー番組がきっかけでした。画面の中にいたアジアンビューティな女性を見て、母が「奈美佳に似ているね。きっと奈美佳もいつか世界で活躍できるよ」と言ってくれたんです。

その言葉が、当時の私の心に深く刺さりました。学校でいじめられても、世界へ行く夢があるなら、こんな場所で殻に閉じこもっている場合じゃない。母の言葉を武器にして、独学でウォーキングを練習し、オーディションを受け続けました。「いつか自分もモデルになって、同じ境遇の人の背中を押したい」。その思いが、折れそうな心の原動力でした。

あえて“視線の戦場”へ行くことで自分を救う

── 高校での恩師との出会いも、世界へ羽ばたく背中を押したそうですね。

吉野さん：パリコレやフランスが好きだったので高校では世界史を選択したのですが、このときの先生が世界に関する知識をたくさん与えてくれました。授業が楽しくて、長期休みにも学校に通ったほどです。先生のおかげで、飛び出したいと思っていた世界が身近なものになりました。

── かつて視線に傷つき、いじめられた吉野さんが、今や“視線を浴びる”ことで輝いています。

吉野さん：モデルは、自分の身体をさらけ出し、視線を支配する仕事です。「いつか右目の光も…」という不安があるからこそ、見えている今のうちに、誰よりも強く輝いていたい。

片目失明というハンディを抱えて、あえてこの“戦場”に立つことが、私にとっては過去の孤独を肯定するための挑戦でした。不自由さを抱えたまま、どこまで行けるか。これからもこの目で、世界を切り拓いていきたいです。

…

目に見えない「不自由さ」を抱えながら、懸命に「普通」を演じて生きている人は、案外、私たちのすぐ隣にいるのかもしれません。もしあなたの周りに、少し不器用だったり、反応が遅かったりする人がいたら。その背後にあるかもしれない「見えない戦い」を、あなたは想像したことがありますか？

取材・文：酒井明子 写真：吉野奈美佳