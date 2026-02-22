「オープン戦、ＤｅＮＡ７−５広島」（２１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）

広島が２１日、今年初のオープン戦となるＤｅＮＡ戦（宜野湾）に臨んだ。黒星を喫したものの、即戦力候補の新人野手コンビが躍動。ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝と同３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝がともに３安打を放ってアピールに成功した。日に日に評価を高める新人コンビが横一線の競争でけん引役となる。

「９番・遊撃」で出場した勝田は３安打をマーク。代名詞のオレンジバットで次々とヒットコースへ打球を飛ばし、「どう工夫するかをずっとやってきた。それがしっかり体現できた１日だったと思う」と納得の表情を浮かべた。

二回２死一、二塁では橋本に２球で追い込まれながらも、浮いたフォークを左前へ。七回には片山から左前打を放つと、九回はルイーズの１５３キロ直球を中前へはじき返した。課題だったプロの直球へのアプローチ。「自信になったし１球ではじき返せたのはよかった」と手応えを口にした。

「シーズンの開幕はまだ先。まだまだレベルアップが必要だと思うので、一つずつ克服してやっていきたい」と勝田。平川との“レンナル”コンビでチームに新風を吹き込んでいく。