¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¡¡½÷»Ò»ØÆ³¤ÎÆñ¤·¤µ»ØÅ¦¡ÖÀ®Ä¹¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÂÎ¤â¥¹¥±¡¼¥È¤âÊÑ²½¤¹¤ë¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´¼ïÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥í¥·¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Îà¹ÄÄëá¥¨¥Õ¥²¥Ë¡¼¡¦¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½÷»Ò¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¡ÊÃæÎ©Áª¼ê¡á£Á£É£Î¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ½÷»ÒÁª¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤ÎÉ¾ÏÀ¤Ç¡¢¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤Ï¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Î±éµ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¦¥ß¡¼¥·¥ó¤È¤Î²ñÏÃ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£»ä¤Ï¤Þ¤ÀÈà¤Î¤â¤È¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÆ±»þ¤ËÂ¾¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤«¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¾®¤µ¤Ê¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ø¥¸¥§¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤Î°¦¾Î¡Ë¡¢£±£°¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤è¤ê¡¢£±¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¡£»ä¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤Ê¤¼¡©¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢É¬¤ººÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë»Ò¤¬¸½¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¥ß¡¼¥·¥ó¤Ï¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¡Ø¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤Ï»×½Õ´ü¤Î¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£½÷¤Î»Ò¤¬À®Ä¹¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÂÎ¤â¥¹¥±¡¼¥È¤âÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤»þ´ü¤À¡£Ã¯¤â¤¬ÄÌ¤ëÆ»¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢½÷»ÒÁª¼êÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ï£±£¸ºÐ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÇ¯º¢¤À¡£¡Ö¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï°ÊÁ°¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢£´²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÄ·¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡½½Ê¬²ÄÇ½¤À¤È¤Ï»×¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Äü¤á¤º¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£º£¸å¤Î¥¹¥±¡¼¥È¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥í¥·¥¢Áª¼ê¤¬£±£°Âå¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ë¥·¥§¥ó¥³»á¤Ï¤³¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¡Öº£¡¢¥¢¥Ç¥ê¥¢¤Ë¤Ï±þ±ç¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬É¬Í×¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¾¯½÷¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡£
¡¡¹ÄÄë¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤Î°éÀ®¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤éÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£