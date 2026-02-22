「マンガ・エロティクス・エフ」に気鋭の新人・勝見ふうたろー参加！短編読切『ぬめり』2/25正午公開
太田出版が運営する「マンガ・エロティクス・エフ」に、気鋭の新人・勝見ふうたろーが参加。新作の短編読切『ぬめり』を、2026年2月25日(水)正午より公開する。
2025年に太田エロティック・マンガ賞を受賞した気鋭の漫画家・勝見ふうたろーが「マンガ・エロティクス・エフ」に参加。48ページにわたる新作読み切りマンガ『ぬめり』が、「エフ」ウェブサイトで2月25日(水)正午より無料公開される。
子どものころのトラウマが要因で「水」に対する強い恐怖心を抱いている宗一は、絶望の日々のなか、ある人物との出会いをきっかけに自分自身を取り戻そうと画策する──。
