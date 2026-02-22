「Throw someone off」の意味は？予定外の出来事にびっくりしたときに使える表現！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Throw someone off」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「狂わせる、動揺させる」でした！
「Throw someone off」は、予定していたことや予測していたことと実際に起こったことが一致しないことによって混乱が生じる場面で使える表現です。
「confuse」をより口語的にした言い方で、場面によっては「気が散る」という意味にもなります。
「The interviewer’s question completely threw me off. I didn’t know how to answer it.」
（その面接官の質問に動揺してしまいました。どう答えていいかわかりませんでした）
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部