ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・超特急が２１日、東京・国立代々木競技場第一体育館でアリーナツアー「ＲＥＡＬ？」を締めくくり、グループ初の東京ドーム公演を開催すると発表した。結成１５周年の節目に、当初から掲げていた夢を「ＲＥＡＬ」にし、８号車（ファンネーム）と喜びを共有。６月からは再びアリーナツアー「ＥＳＣＯＲＴ」を始動させ、１１月２５日開催のビッグエッグへといざなう。

アンコール明けにサプライズが待っていた。リーダーのリョウガ（３１）が「１５年間、本当に本当にいろいろなことがありましたが、今ここで発表させてください。東京ドーム決定しました！」とシャウトすると、この日一番の大歓声が起こった。

メンバーは両手を挙げて「フォー！」と歓喜。目を潤ませたユーキ（３１）は「待たせた〜！」と叫び、万感のカイ（３１）も「長かったぁ…」と漏らした後、しばらく言葉にならなかった。

２０１１年１２月にボーカルが目立たない異色の「メーンダンサー＆バックボーカルグループ」として誕生。本格的なパフォーマンスにトンチキな演出を織り交ぜ、独自のポジションを築き上げた。２２年に新メンバーを加入させて現在の９人体制となり、勢いが加速。２４年にはユニバーサルミュージックと“連結”し、一気にドームまで駆け上がった。

夢のドーム実現は、ちょうど公演１年前にあたる昨年１１月２５日に知らされたという。移動のマイクロバス内で伝えられ、タクヤ（３１）は「だいぶ、ぬるっと。感慨深かったですけど、ふわっとしていた」と苦笑。演出の核となるユーキは「空に電車を走らせたい。『銀河鉄道７７７』みたいに」と構想を明かした。

今回のツアー「ＲＥＡＬ？」では昨年１１月から６都市１２公演を巡り、１１万人を動員。「ゲーム」をテーマに、勇者風の衣装や恋愛ゲーム演出で２２曲を届けた。

６月から８月にかけてアリーナツアー「ＥＳＣＯＲＴ」を開催し、１１月に夢舞台が待機。結成当初からの夢をかなえるが、タカシ（２９）は「東京ドームに立った上で、今の超特急がスタートすると思うんですね。決してゴールではありません。スタートなんです」とかみしめ、新たな物語を紡いでいく。