「オープン戦、ＤｅＮＡ７−５広島」（２１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）

広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝は“ほろ苦”な対外試合デビューとなった。先発し、２回３安打３失点で降板。「課題がすべて出た試合。ゾーンで勝負できていない」と淡々と言葉を並べた。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「クイックに隙がある」と指摘した。

先発の斉藤汰は制球に苦しみ、クイックモーションでの投球にも課題が出た登板になった。クイックに隙があると、捕手はどうしても直球系のサインに偏ってしまう。そうなると直球を狙われたり、リードが非常に難しいものになる。球自体には力があったが、捉えられている打球が多かったのは、そういった要因もあるだろう。

ここまで先発としてアピールを続けていた３番手の岡本も、この日はストライクとボールがはっきりしていた。直球も走っていないし、疲れがあったのか。でもけん制の動きは速い。新人の斉藤汰と赤木に教えてあげてほしいくらいうまい。

岡本、斉藤汰、赤木といった先発候補の３人がマウンドに上がったが、この日の内容だとローテ入りは厳しい。だが、まだオープン戦は始まったばかりだ。経験をどんどん積んでいったらオープン戦の最後には感触もつかめてくると思う。赤木は身長があって、上から投げ下ろした球には力がある。斉藤汰も面白い存在だ。どんどん場数を踏んでレベルアップをしていってほしい。