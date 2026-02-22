「お金を理由に夢をあきらめる」人が65％…金融教育の”人生ゲーム”が教える「本当に必要なもの」

金融サービス開発企業のブロードマインド株式会社が制作した仮想人生体験ゲーム「ライフプロデュース」。限られたお金や時間をうまく使うことで、自分の夢を叶えていくゲームだ。このゲームをプレイした学生たちの多くは、「お金も時間も足りない」という“失敗”を経験するのだという。

しかしブロードマインド株式会社のファイナンシャルプランナー・志村織帆さんによれば、じつは現実世界においても、お金と時間のやりくりに失敗し、夢を諦める人が少なくないのだという。だからこそ、子どものうちにゲームでの失敗体験をすることが大事になる--単なるゲームにとどまらない「ライフプロデュース」開発の経緯を志村さんに聞いた。

65％の人が「お金を理由に諦めたこと」がある

前編記事では、東京都内の小学校でゲーム「ライフプロデュース」を体験した生徒たちの多くが一回目のプレイでは失敗するという話をしました。

お金や時間が足りなくなって、叶えたいことが叶えられなかった。でも、これは子どもだけの話ではありません。

ライフプランニング・人生設計をしていない大人も、現実世界でまったく同じことが起きています。

大人たちも、計画を立てずに生きてきた結果、お金や時間が足りなくなり、夢を諦めてきた--筆者が所属しているブロードマインド社が発表した「お金の使い道・価値観に関する調査」からもそんな現実が浮かび上がってきます。

この調査では、65％もの人が「お金を理由に何かを諦めたことがある」と回答したことが分かりました。

諦めたのは、「節約のために食べたいものを我慢」「欲しい服を購入するのを何度も諦めた」「旅行で行きたいところを妥協した」など、日常の暮らしにおける“欲しい・使いたい”ものに対してから、「行きたい専門学校を諦めた」「海外留学をしたかったけど、あまりにも費用がかかりすぎるので諦めた」「パイロットになりたかったが、お金が工面できなかった」など、人生の分岐点となるような選択まで、多岐にわたっています。

「お金」は人生の選択肢を広げる道具

お金で夢を諦める人は少なくない--その事実は、カードゲーム「ライフプロデュース」開発の経緯とも密接に関わっています。

そもそも、筆者が所属するブロードマインド株式会社は、ライフプランニングを軸に保険や住宅ローンなど幅広い金融サービスを提供してきた中で、常に「誰のための金融か？」という問いを大切にしてきました。

お金は人生の選択肢を広げ、自分らしい生き方を実現するための“道具”だと、私たちは考えています。

投資や保険の仕組みを教える前に、「お金とどう向き合えば、自分の夢を実現できるのか？」という人生を設計する“ライフプランニング”という考え方が世の中に広まっていないことを課題視しており、この「ライフプランニング」を広めていくことこそ必要なのではないか--そう気づいたのが、本プログラムの出発点でした。

ゲームなら「失敗」を安全に体験できる

開発で最も重視したのは、「失敗を体験できること」でした。

現実の人生では、「お金が足りなくなった」「時間が足りなくなった」と気づいたときには、もう手遅れなことが多いです。大人たちの多くが、そうやって夢を諦めてきたように。

しかしゲームなら、何度でもやり直せます。1回目は失敗しても、その失敗から学んで、2回目で成功すればいい。

先述したように、「ライフプロデュース」を体験した子どもたちの多くは、1回目のゲームでお金が足りなくなったり、時間が足りなくなったり、夢が叶えられなかったりと「失敗」を味わいます。しかし、その「失敗」こそが、最も大切な学びになります。

失敗したからこそ、『計画を立てることの大切さ』が身に染みてわかる。そして、2回目で成功したときの喜びは、本当に大きいのです。

ゲームを通して、「お金が足りないから諦める」ではなく、「どうやったら叶えられるか」を考える視点を育む設計になっているのです。

子どもにも大人にも「ライフプランニング」を

子どもたちは、夢に向かってまっすぐ進む力を持っています。

その姿を見ていると、大人も自分の人生をちゃんと考えなければと気づかされます。

自分が実現したいことをイメージして明らかにし、それを目標としてお金の準備をすることはとても重要です。またそのような計画・準備を行うことで「今自由に使ってよいお金」も明確になるので、無理な節約ややりたいことを諦めてしまうなどということを回避できるようになります。

このような考え方は「ライフプランニング」に通ずることです。ライフプランというと経済的な根拠をもとに論理的・合理的に進めていくものという印象を持たれがちですが、それだけでなく「やりたいこと」「叶えたいこと」などご自身の価値観や感情に寄り添いじっくり考えていただくことが非常に大切です。

「ライフプロデュース」で子どもたちが夢を叶えるための計画を立て、上手にやりくりできたように、大人もライフプランを描いてみることで、未来の選択肢がぐっと広がります。

お金を理由に叶えたい未来を諦めることがないように・心から豊かな人生を送れるように一度ご自身のライフプランニングを考えてみてはいかがでしょうか。

【「ライフプロデュース」について】

2026年1月時点で累計受講者数3,000名を超える、金融教育とキャリア教育を融合させたカードゲーム型教育プログラム。子どもたちが「夢」と「お金」を同時にマネジメントする体験を通して、計画的に人生を設計する力を育む。多くの子どもが一回目のゲームで失敗を経験するが、その失敗から学び、二回目で成功することで、「ライフプランニングの大切さ」を実感する設計になっている。

【本稿で紹介した調査の概要】

・調査概要：お金の使い道・価値観に関する調査

・調査方法：インターネット調査

・調査期間：2023年10月20日

・有効回答：全国の未婚の就業している20歳〜39歳 男女400人

※データは小数第2位以下を四捨五入しているため、合計しても100％にならない場合があります。

