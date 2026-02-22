「オープン戦、ＤｅＮＡ７−５広島」（２１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）

広島・佐々木が３安打１打点の大暴れ。オープン戦初戦で結果を残し、見事な“快幕”を飾った。２年目の飛躍が期待される中、「自分から仕掛けることができた。いいスイングができたと思います」と爽やかな表情で振り返った。

対外試合４戦連続の「４番・三塁」で出場。二回先頭の第１打席、新外国人のコックスからチーム初安打となる左前打を放つと、三回１死一塁ではデュプランティエの剛球に振り負けず中前へ。九回２死三塁ではルイーズから左前適時打を放ち、「しっかり自分の間合いに呼び込めた」と、いずれも助っ人から快音を響かせた。

凡退した２打席の右飛も芯で捉えた強烈な打球と、内容も申し分なし。それでも、「もう一個、弾道を上げたい。そこは反省点」と慢心はない。「まだまだ満足をしないように、もっともっと上のレベルを目指したい」とさらなる高みを見据えた。

この日は待望の新応援歌も披露された。ラテン語で「星」を意味する「ステラ」のフレーズが組み込まれた新曲がスタンドに鳴り響き、「めっちゃうれしかったです」と笑顔。期待の大きさを肌で感じ、「ファンの皆さんも覚えようとしてくれている。たくさん歌ってもらえるように頑張りたい」と覚悟を新たにした。好スタートを切った“泰砲”が、真っ赤に染まるグラウンドで誰よりもまばゆい輝きを放つ。