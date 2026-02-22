「オープン戦、ＤｅＮＡ７−５広島」（２１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）

広島が２１日、今年初のオープン戦となるＤｅＮＡ戦（宜野湾）に臨んだ。黒星を喫したものの、ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝と同３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝がともに３安打を放ってアピールに成功。ドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝は先発して２回３安打３失点で降板と“ほろ苦”な対外試合デビューとなった。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−斉藤汰が初先発で２回３失点。

「勉強だからね。やっぱり１軍のバッターは、カウント不利で甘いところは捉えてくる。それを肌で感じてくれて、いい経験、いい勉強になったんじゃないかな」

−３番手・岡本は４回４失点。

「尻上がりというか、まずまずじゃないかな」

−赤木は１回無失点で対外試合デビュー。

「横から見ても、真っすぐの伸びを感じましたね」

−平川、勝田、佐々木と若い野手が複数安打を放った。

「蓮も成も継続していいものを見せてくれている。攻撃陣は今日も若い選手中心だったけど、本当にいいアピールをしてくれていると思います」

−勝田は左にも右にも広角にシュアな打撃だった。

「彼は速い真っすぐを苦にしないから。速い真っすぐをしっかりと打ち返せるし、対応力っていうのは、成もすごくある」