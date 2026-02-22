広島・新井監督 斉藤汰２回３失点「勉強だからね。やっぱり１軍のバッターは、カウント不利で甘いところは捉えてくる」【一問一答】
「オープン戦、ＤｅＮＡ７−５広島」（２１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）
広島が２１日、今年初のオープン戦となるＤｅＮＡ戦（宜野湾）に臨んだ。黒星を喫したものの、ドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝と同３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝がともに３安打を放ってアピールに成功。ドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝は先発して２回３安打３失点で降板と“ほろ苦”な対外試合デビューとなった。新井監督の主な一問一答は以下の通り。
◇ ◇
−斉藤汰が初先発で２回３失点。
「勉強だからね。やっぱり１軍のバッターは、カウント不利で甘いところは捉えてくる。それを肌で感じてくれて、いい経験、いい勉強になったんじゃないかな」
−３番手・岡本は４回４失点。
「尻上がりというか、まずまずじゃないかな」
−赤木は１回無失点で対外試合デビュー。
「横から見ても、真っすぐの伸びを感じましたね」
−平川、勝田、佐々木と若い野手が複数安打を放った。
「蓮も成も継続していいものを見せてくれている。攻撃陣は今日も若い選手中心だったけど、本当にいいアピールをしてくれていると思います」
−勝田は左にも右にも広角にシュアな打撃だった。
「彼は速い真っすぐを苦にしないから。速い真っすぐをしっかりと打ち返せるし、対応力っていうのは、成もすごくある」