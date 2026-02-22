夏は避暑地、冬はイルミネーション！ラウンドの後は大自然に癒されよう

千葉県鴨川市のゴルフ場近くに、広大な緑が広がる景色があるのをご存知でしょうか？プレー前後にぜひ美しい景色を見ていただきたいです。今回は、「大山千枚田」をご紹介します！

大山千枚田-千葉県鴨川市

千葉県指定名勝の「鴨川大山千枚田」。嶺岡山系で県内最高峰の愛宕山（標高408m）から北西約2kmに位置する。標高90mから150mにかけて、東西600mの傾斜地に大小の水田が広がっている。蛇紋岩のミネラル分と重粘土質の土壌が稲作に向いている

真夏の猛暑のなか、首都圏で唯一気温30度以上の猛暑日にならない市町村として、千葉の勝浦市がメディアで脚光を浴びている。勝浦沖には深い海溝があり、水温の低い海底の海水が潮の流れによって迫り上がり、海面の気温を下げるためと考えられている。

環境としては南に隣接する鴨川市も同様だが、勝浦のほうが陸地が少ないため、地表が温められず、その傾向が出やすい。その鴨川には、日本で唯一、雨水のみで耕作する「天水田」の「大山千枚田」がある。

面積約3.2haの急傾斜地に、大小375枚の水田が広がる。起源は江戸時代以前という。一時は耕作放棄地が増えるなど存続が危ぶまれたが、平成12年（2000年）から「棚田オーナー制度」がはじまり、保存会によって継承されている。

当初は39組からはじまり、コロナ前の平成29年（ 2017年）には162組まで拡充した。東京からも近

い棚田が、里山の原風景や生活文化を後世に伝えている。

江戸時代より良質米の産地として知られ、収穫されるのはこの地域の名が冠された「長狭米（ながさまい）」。明治天皇即位の「大嘗祭（おおなめさい）」の際に献上されたほど

2024年10月26日から2025年1月13日にかけて開催された「棚田のあかり2024」の光景。例年17時ごろの夕暮れから3時間程度、LEDライトによるライトアップイベントが開催されている

鴨川のグルメといえば伊勢海老。６、７月が禁漁で、8月から伊勢海老、サザエが解禁となる。太海浜地区の綿糸を使った網での漁法は環境にもやさしく、現在も引き継がれている

DATA

大山千枚田保存会

所在地●千葉県鴨川市平塚540 棚田倶楽部

アクセス●磐越自動車道・鋸南保田ICよりクルマで県道34号（長狭街道）、県道88号経由で14km、19分

https://senmaida.com/

最寄りのゴルフ場

総丘カントリー倶楽部（PGM）

所在地：千葉県富津市田原1021

アクセス：大山千枚田駐車場まで県道182号、県道34号（長狭街道）経由で16.7km、クルマで21分

いかがでしたか？ ぜひ、鴨川市へ立ち寄った際は、景色を楽しみつつプレーしてくださいね！

写真・文＝長岡 努