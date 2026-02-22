未勝利の21歳＆22歳が首位で最終日へ
＜マジカル・ケニアオープン 3日目◇21日◇カレンCC（ケニア）◇7056ヤード・パー70＞DPワールド（欧州男子）ツアーは第3ラウンドが終了した。アンヘル・アヨラ・ファネガス（スペイン）とケーシー・ジャービス（南アフリカ）がトータル17アンダーで並び、ともに初優勝をかけて最終日へ向かう。
【写真】デカすぎる 山下美夢有がバイクにまたがったら…
トータル16アンダー・3位にヘニー・デュプレシ（南アフリカ）とデイビス・ブライアント（米国）、トータル15アンダー・5位にフランチェスコ・ラポルタ（イタリア）が続いている。昨年覇者のジャック・クルスジク（南アフリカ）はトータル9アンダー・24位タイにつけている。日本勢は星野陸也が出場したが、予選落ちとなった。
